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      "Доказательств не увидели": в ОБСЕ сделали громкое заявление о войсках РФ на Донбассе

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      В ОБСЕ заявили, что не видели прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе
      В ОБСЕ заявили, что не видели прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе / Фото из открытых источников

      Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины, где идет война. Однако, на Донбассе наблюдатели видели солдат в форме со знаками РФ, но "такую форму можно купить где угодно".

      Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Голос Америки".

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      "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства – 24 Канал). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", – сказал Хуг.

      Представитель ОБСЕ добавил, что на одном из участков приграничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы Украины и России и опубликовать соответствующее видео.

      Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине,
      – рассказал он.

      Хуг также добавил, что миссия видела людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, ее якобы "можно купить где угодно".

      "Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других, и также России", – резюмировал Хуг.

      Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что наблюдатели ОБСЕ продолжают собирать доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе. Недавно они в очередной раз зафиксировали колонны военной техники и разговаривали с кадровыми офицерами вооруженных сил России.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?
      Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, которые расположены преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Оружие ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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