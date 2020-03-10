09:06
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Доказательства против обвиняемых 100%, – посол Украины в Нидерландах о суде по делу MH17

      - Читати новину українською

      Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что обвиняемым в катастрофе Boeing в 2014 году над Донбассом не удастся оправдаться. В частности, из-за того, что нидерландская полиция провела собственное качественное исследование трагедии.

      Нидерландские правоохранительные органы собрали целый ряд доказательств. Они имеют высокий порог оценки допустимости и скорее всего, таки будут выдвинуты против обвиняемых. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию ZN.UA.

      Важно Суд о крушении MH17: прокуратура считает, что целью боевиков был самолет ВСУ

      9 марта во Нидерландах, после пяти лет после трагедии начали рассмотрение дела о сбитом Boeing МН17 над Донбассом. Стоит отметить, что Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в аварии рейса MH17. 24 мая 2018 года следователи заявили о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

      10 марта с 11:00 по киевскому времени заседание по делу МН17 продолжится.

      Кого сейчас подозревают в сбивании самолета MH17

      На данный момент прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

      • генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
      • бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).
      • полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска;
      • гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

      Главный судья во время первого заседания отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда по катастрофе. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно: через Скайп и Вконтакте, но безуспешно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

      Збиття МН 17: головнеГлавное о катастрофе Boeing МН17 / Инфографика 24 канала

      Как турецкие беспилотники издеваются над российскими системами ПВО: видео
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Жертвы Новости Украины MH17 Новости политики авиация Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:05 Американская первенство: в чем секрет мирового гиганта
      Тимур Курганов
      сегодня , 07:02 "Дыра" в бюджете: из-за чего задерживают выплату стипендий и индексацию пенсий
      Юлія Поскробок
      9 марта , 22:00 Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому
      Уляна Супрун
      9 марта , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      9 марта , 17:44 Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса
      Емал Набі
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук