Доказательства против обвиняемых 100%, – посол Украины в Нидерландах о суде по делу MH17

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что обвиняемым в катастрофе Boeing в 2014 году над Донбассом не удастся оправдаться. В частности, из-за того, что нидерландская полиция провела собственное качественное исследование трагедии.

Нидерландские правоохранительные органы собрали целый ряд доказательств. Они имеют высокий порог оценки допустимости и скорее всего, таки будут выдвинуты против обвиняемых. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию ZN.UA.

Важно Суд о крушении MH17: прокуратура считает, что целью боевиков был самолет ВСУ

9 марта во Нидерландах, после пяти лет после трагедии начали рассмотрение дела о сбитом Boeing МН17 над Донбассом. Стоит отметить, что Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в аварии рейса MH17. 24 мая 2018 года следователи заявили о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

10 марта с 11:00 по киевскому времени заседание по делу МН17 продолжится.

Кого сейчас подозревают в сбивании самолета MH17

На данный момент прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

(Стрелкову). полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Главный судья во время первого заседания отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда по катастрофе. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно: через Скайп и Вконтакте, но безуспешно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Главное о катастрофе Boeing МН17 / Инфографика 24 канала