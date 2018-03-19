Доктор Комаровский советует не использовать физраствор и минералку в небулайзерах

Известный педиатр Евгений Комаровский предостерегает от использования в небулайзерах жидкостей, специально для этого не предназначенных.

Об этом идет речь в ряде статей и в его комментариях к вопросам читателей на сайте Komarovskiy.net.

"Для использования в небулайзерах подходят только лекарства для небулайзерной терапии", – говорится, в частности, в статье, объясняющей принципы работы и разницу между медицинскими ингаляторами и небулайзерами.

А в комментарии к вопросу пользователя о том, можно ли использовать в небулайзерах минеральную воду Доктор Комаровский ответил: "Небулайзер – это устройство, доставляющее лекарства в легкие, например, при бронхиальной астме. Наливать в небулайзер физраствор или минералку, это как пытаться заправить автомобиль сеном или овсом".

Отметим, что в Украине и за ее пределами уже долгое время продолжается дискуссия, можно ли использовать в небулайзерах не только специальные лекарственные жидкости, но и, например, обычную минеральную воду. Преимущественное большинство медицинских специалистов, в том числе Комаровский, убеждены, что использование минералки не является допустимым.