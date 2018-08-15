Доктор Комаровский заявил, что поехал бы с Путиным на рыбалку: в сети – волна критики
Известный в Украине врач Евгений Комаровский в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что для прекращения войны на Донбассе съездил бы на рыбалку с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление вызвало волну возмущения и критики в социальных сетях.
"В наших странах – Украине, России, Беларуси – мужчины, которые набили друг другу морду, традиционно договаривались за бутылкой водки. И это всегда было проще, чем война", – заверил Комаровский.
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Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я глубоко убежден, что завтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее,
– добавил он.
Такие слова известного врача вызвали оживленную реакцию в сети.