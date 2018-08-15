Доктор Комаровский заявил, что поехал бы с Путиным на рыбалку: в сети – волна критики

Известный в Украине врач Евгений Комаровский в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что для прекращения войны на Донбассе съездил бы на рыбалку с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление вызвало волну возмущения и критики в социальных сетях.

"В наших странах – Украине, России, Беларуси – мужчины, которые набили друг другу морду, традиционно договаривались за бутылкой водки. И это всегда было проще, чем война", – заверил Комаровский.

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Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я глубоко убежден, что завтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее,

– добавил он.

Такие слова известного врача вызвали оживленную реакцию в сети.

українці такі жартівники ... найкращі і оператівние........................................Андрій Грищук

Як доктор комаровский став президентом і їв юшку. pic.twitter.com/ajVZhQzH9j — Happinnes Exists (@ylyana90) 14 августа 2018 г.

Комаровский не патриот Украины. Ему комфортно бы жилось в и ХНР, и Путина он уважает как сильного, а не как порядочного. И на смерти украинцев ему глубоко насрать. Ну вот такой он. И вы его не переубедите и не переделаете. — Веселий бурштин (@kosssss1) 15 августа 2018 г.

А как поступит Комаровский, если к нему придут, например, и отожмут его машину? Поедет на рыбалку с бандитами пропивать свою тачку? — Буми Рандер (@BumiRander) 15 августа 2018 г.

Комаровский установил новый медицинский факт: Если слишком часто проветривать, можно серьёзно продуть мозги. — Буба Хренпопадешь (@sssavesss) 15 августа 2018 г.

Прям месия комаровский, жаль что он не родился перед 2 мировой, сходил бы с гитлером рыбки словить, и возможно войны не было. — l_so deI (@IisoliIIiIiii) 15 августа 2018 г.

Заходьте та голосуйте))

Комаровский тоже засобирался в президенты (фотка) - ДД https://t.co/A5SXiQV66u через @durdominua — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 14 августа 2018 г.