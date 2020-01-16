Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist
Издание The Economist опубликовало рейтинг самых недооцененных валют в мире. Украина оказалась на 50 месте из 56 возможных.
Издание The Economist приводит данные за январь. В Украине бургер Бик-Мак из Макдональдса стоит 57 гривен, а в США – 137 гривен (около 6 долларов).
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Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,90 гривен за доллар.
Британские экономисты считают, что курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 гривен за доллар.
В 2018 году по Индексу Биг-Мака, украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривна заняла 5 место в списке самых недооцененных валют, тогда курс украинской валюты был недооценен на 61,3%.
Интересно! Наиболее недооцененными валютами мира в январе 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.
Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии – на 5,3%.
Что известно о Big Mac index?
Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году.
Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в нашем случае бургера) в разных странах.
Украинская гривна укрепляется: почему так происходит
Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.
Укрепления объясняют так:
- ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
- высоким урожаем зерновых;
- низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.
По версии Bloomberg в 2019 году курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли. В МФВ объясняют укрепление гривны относительно иностранных валют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках.
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Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала
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