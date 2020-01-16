17:21
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
no translation
Курси валют
USD
EUR
no translation
Погода
      no translation
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      no translation
      no translation
      no translation
      no translation
      no translation
      no translation
      no translation
      техно lifestyle no translation спорт дизайн no translation auto no translation Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      no translation
      no translation
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, no translation
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, no translation
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      no translation Новости Новости Украины
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist

      190 no translation
      Доллар должен стоить 10 гривен / apostrophe.ua

      Издание The Economist опубликовало рейтинг самых недооцененных валют в мире. Украина оказалась на 50 месте из 56 возможных.

      Издание The Economist приводит данные за январь. В Украине бургер Бик-Мак из Макдональдса стоит 57 гривен, а в США – 137 гривен (около 6 долларов).

      К теме: Что будет с гривной в 2020 году: прогноз от НБУ

      Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,90 гривен за доллар.

      Британские экономисты считают, что курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 гривен за доллар.

      В 2018 году по Индексу Биг-Мака, украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривна заняла 5 место в списке самых недооцененных валют, тогда курс украинской валюты был недооценен на 61,3%.

      Интересно! Наиболее недооцененными валютами мира в январе 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.

      Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии – на 5,3%.

      Что известно о Big Mac index?
      Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году.

      Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в нашем случае бургера) в разных странах.

      Украинская гривна укрепляется: почему так происходит

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Укрепления объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      По версии Bloomberg в 2019 году курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли. В МФВ объясняют укрепление гривны относительно иностранных валют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках.

      К теме: Нацбанк выкупил абсолютно рекордные 1,5 миллиарда долларов: что это означает 

      валюта гривня долар курс нбу
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
      no translation
      3264
      no translation
      no translation: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики исследования Деньги СМИ Курсы валют Доллар-Гривна Гривна
      no translation
      powered by lun.ua
      no translation no translation
      no translation
      no translation
      no translation
      no translation , 15:06 Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк 11699
      no translation , 15:00 Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине
      Юрій Шуліпа 1592
      no translation , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      150
      no translation , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      375
      no translation , 13:00 Главные дебаты демократов: зачем ведущие пытались утопить кандидата
      Іван Яковина 91
      no translation
      no translation

      no translation

      no translation

      no translation

      Залиште відгук