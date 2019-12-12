15:45
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Медиа
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Блог Медиа

      Долгая борьба за Крым, или Участие Лужкова в аннексии полуострова

      259
      Лужков и крымская почва / РосСМИ

      Смерть бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова вновь напомнила о том, что о "российском Крыме" и "русском Севастополе" в России начали говорить отнюдь не в 2014 году.

      Тема "российского Крыма" присутствовала в политике этой страны буквально с 24 августа 1991 года, когда сразу же после голосования в Верховной Раде Украины за Акт о независимости, пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина Павел Вощанов напомнил соседям, что Крым придется отдать. И понятно, что сделал он это отнюдь не по своей инициативе.

      К слову: Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков: вероятная причина

      Украине с Крымом постоянно "везло". Повезло еще до распада Советского Союза, когда советское руководство с помощью создания самопровозглашенных республик пыталось остановить суверенизацию. Именно тогда возникли конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии…

      А почему не возник конфликт в Крыму? Да потому, что вследствие конкуренции между союзным и российским лидерами – Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным – Москва хотела ослабить РСФСР, а не Украинскую ССР. Наоборот, УССР в понимании Кремля казалась самой "лояльной" республикой, чуть ли не опорой для создания нового союзного государства.

      Крымом "занялся" уже Ельцин, когда в 1994 году, с избранием президентом автономной республики откровенно пророссийского Юрия Мешкова, фактически началась спецоперация по сецессии Крыма. Ведь победа Мешкова на выборах означала не только его личный триумф, но и успех всех пророссийских сил полуострова. Да что там пророссийских – российских! Глава администрации президента Крыма, глава правительства, министры – все они приехали из Москвы. И время в Крыму тогда тоже стало московским – по указу Мешкова.

      мешков
      Юрий Мешков / Фото Крым.Реалии

      Украине вновь "повезло" только потому, что Мешкова избрали президентом автономии 30 января 1994 года, а 10 июля 1994 года президентом Украины был избран Леонид Кучма, которого открыто поддерживали и Борис Ельцин, и тогдашний российский премьер Виктор Черномырдин. Дестабилизировать первые месяцы президентства Кучмы отделением Крыма – это было, конечно, неприемлемо для Кремля. И Украине не стали мешать с ликвидацией откровенно сепаратистского режима. Так Крым из "кремлевской" темы стал карьерным сюжетом для политиков "второго эшелона" – тех, кто еще не был у власти, но хотел бы ее получить.

      Юрий Лужков был просто самым ярким из этих политиков, но были, конечно же, и другие. Спекуляция на крымской теме – и в особенности на теме Севастополя – всегда весьма благодушно воспринималась российским обществом, да и украинским не особенно порицалась. Лужков оказался нерукопожатным в Украине только во времена Виктора Ющенко, а вот в эпоху Леонида Кучмы его крымские проекты воспринимались как чудачества, которые все равно ничем не окончатся. Потому что "мы же братья", какой такой Крым!

      В России же Лужкова считали милым чудаком по совершенно другой причине. Да, многие россияне были готовы в любой момент согласиться с его представлениями о "русском Севастополе" и "российском Крыме". Однако и Украину они считали чем-то временным, случайным. Никакое не государство, просто часть СНГ, как и Россия. И на понимание того, что Украина – это другая страна – ушли не годы, а десятилетия. Да и до сих пор большое количество россиян в это не верит.

      Но когда в 2014 году Владимир Путин принимал решение об аннексии Крыма, он мог не сомневаться в поддержке российского общественного мнения. С точки зрения большинства своих соотечественников Путин действовал совершенно логично: Украина "захвачена американцами", нужно спасти хотя бы Крым ну и, конечно, Севастополь.

      Конечно, семена российского шовинизма в Крыму посадили не Путин или Лужков. Но нужно признать, что такие российские политики, как умерший "хозяин" российской столицы, годами делали все возможное, чтобы эти семена проросли и на крымской, и на российской почве, чтобы ни у кого в России – и по возможности в самом Крыму – не оставалось и тени сомнения в том, что "Крым – наш".

      В Украине просто предпочитали этой настойчивой и кропотливой работы не замечать.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Крым.Реалии

      Читайте также: Умер Юрий Лужков – биография бывшего мэра Москвы

      Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
      сегодня
      15696
      Автор: Блог Медиа
      Теги: Владимир Путин Новости Украины Публикации Новости политики Юрий Лужков Аннексия Крыма Леонид Кучма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Долгая борьба за Крым, или Участие Лужкова в аннексии полуострова
      Блог Медіа 259
      сегодня , 12:40 Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса
      Ірина Поліщук 260
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      101
      сегодня , 12:00 Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи
      Ольга Черненко 1392
      сегодня , 09:34 Итоги 2019 года: самые обсуждаемые свадьбы звезд
      Анастасія Манюхіна 500
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук