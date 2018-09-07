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Долги Ахметова: почему киевляне уже четвертый месяц живут без воды

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Киевляне уже четвертый месяц сидят без горячей воды. Хотя Виталий Кличко заверил: уже через неделю жители столицы смогут забыть о ледяном душе и нагретых чайниках.

"Киевтеплоэнерго" приобрело новые машины для ремонтных работ, потратив 100 миллионов гривен. А вот, где взять деньги, чтобы вернуть в краны теплую воду, и когда можно будет нежиться в ванной, не знают.

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Компания "Киевэнерго" семь лет принадлежала Ринату Ахметову. И именно она отвечала за горячую воду и отопление в Киеве. В конце апреля срок действия договора компании с городом завершился. Поэтому все котельные отошли в собственность города – к вновь созданному коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

Но вместе с ними предприятие получило и долги предшественника – это 5 миллиардов гривен перед "Нафтогазом". И пока средства не оплатят, "Нафтогаз" не подпишет контракт, а киевляне не получат горячую воду.

Ахметов Вода Київ  
Комунальное предприятие в собственности Ахметова

Киевская власть решает проблему несколькими способами. Во-первых, обращается в суды, в которых пытается доказать, что вновь созданная компания не причастна к долгам.

Пока Фемида не сказала окончательного слова, власть пытается найти деньги, потому как сам долг состоит из нескольких частей.

Есть долги государства – это компенсация разницы в тарифах. Есть штрафные санкции. И есть долги, которые произошли в результате работы компании, а именно долги населения. И эти долги должно вернуть население, которое их не оплатило,
– заявил в.и.о. директора Киевтеплоэнерго Вячеслав Бинд.

Большая часть долга – это то, что не выплатило население. А вот 1,2 миллиарда – это искусственный долг, штрафы, которые возникли из-за того, что компания Ахметова вовремя не выплачивала деньги Нафтогазу.

"Кроме того, есть какая-то разница в тарифах, которая когда-то была, которая не покрывалась полностью тарифами. Эту разницу в тарифах насчитали 730 млн грн. И теперь хотят, чтобы 730 млн грн были получены или из городского, или из государственного бюджета", – заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Именно эти деньги Виталий Кличко просил в Кабмине, фактически 730 миллионов гривен хотят покрыть из бюджета.

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Городская власть обещает за неделю договориться с "Нафтогазом". Однако, даже если слова не сдержат, есть надежда, что вода появится с началом отопительного сезона. Ведь, если в холодный период город оставят без горячих батарей и воды – последствия могут быть катастрофическими.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Ринат Ахметов Новости Киева Виталий Кличко коммунальные услуги
Источник: 24 канал
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