Долги "Киевэнерго" Ахметова оставили 7 тысяч домов без воды

Компанию Рината Ахметова "Киевэнерго" суд обязал выплатить "Нафтогазу" часть долга за газ. Как известно, именно из-за их наличия государственный монополист отказался поставлять голубое топливо уже новой муниципальной компании. Сумма, которую присудили Ахметову это лишь 4% от долга "Нафтогаза".

Что будет с другой частью долга и что говорят представители "Киевтеплоэнерго", которым по наследству перешли долги от компании Ахметова рассказала в эфире 24 канала Марина Молька.

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"Вопрос относительно обеспечения киевлян горячей водой остается не решенным. Без воды по словам заместителя Киевского городского председателя Петра Пантелеева остается 7 тысяч домов. Значительная часть из них в такой ситуации из-за конфликта, сторонами которого являются НАК "Нафтогаз", "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго", – отметила корреспондент.

По ее словам, на протяжении многих лет, горячую воду киевлянам поставляло "Киевэнерго", с которой договор решили не продлевать. Теперь будет заниматься поставкой воды "Теплоэнерго". Однако с компанией НАК "Нафтогаз" не хочет заключать договор. Это связано с долгами предшественника "Киевэнерго". Долг составляет около 5 миллиардов гривен.

Коммунальное предприятие пытается заключить договор с НАК "Нафтогаз" о поставках газа для производства тепловой энергии, однако НАК отказывает по различным основаниям,

– сказала юрист Киевтеплоэнерго Нина Соломьянко.

Суд обязал "Киевэнерго" уплатить около 170 миллионов гривен НАК "Нафтогаза", однако это лишь часть долга. Общая сумма составляет 5 миллиардов гривен.