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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Долги "Киевэнерго": получат ли жители Киева горячую воду и тепло зимой

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Суд обязал компанию Рината Ахметова "Киевэнерго" выплатить "Нафтогазу" лишь 4% долга за газ. Как известно, именно из-за их наличия государственный монополист отказался поставлять голубое топливо уже новой муниципальной компании, которую создали на замену действующей. Поэтому киевляне вынуждены подогревать воду сами, а именно чайниками или бойлерами.

Киевляне даже не подозревают, что могут остаться не только без воды, и без тепла из-за долгов компании Ахметова "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". Компания занималась энергетическим комплексом столицы на протяжении последних 16 лет. Сейчас же столичные власти решили вернуть под контроль города тепловые сети.

Читайте также: Долги "Киевэнерго" Ахметова оставили 7 тысяч домов без воды

Горячую воду киевлянам будет поставлять муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которому кроме котельных, ТЭЦ и дырявых труб хотят передать в наследство и долги.

Поэтому нового владельца труб "Киевтеплоэнерго" в "Нафтогазе" просто отключили от газа. Из-за долгов заключать с ним новый договор на поставку энергоносителей отказываются. На предприятии заявляют, что покрывать чужую задолженность не собираются. Страдают, как всегда, будут обычные граждане, ведь без горячей воды сейчас 7 тысяч домов столицы.


Долги перед "Нафтогазом"

Дело дошло до суда, и сейчас решение в пользу коммунального предприятия. Компанию Рината Ахметова обязали выплатить "Нафтогазу" 170 миллионов гривен.


Ринат Ахметов

Однако это решение горячую воду киевлянам не вернет. Ведь Ахметову присудили выплачивали только 4% долга, который "Нафтогаз" насчитал для его преемников. А монополист обещает дать топливо только после уплаты всей суммы – почти 5 миллиардов гривен.

А тем временем, тысячи киевлян второй месяц без горячей воды. Пока компании решают долговые вопросы, граждане могут остаться еще и без тепла зимой.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги Деньги Ринат Ахметов Киевэнерго Нафтогаз
Источник: 24 канал
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