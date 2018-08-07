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"Долги накопились, однако работаем и в таких условиях": у футболистов "Ворсклы" уже накипело

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Долги ФК "Ворскла" увеличились
Долги ФК "Ворскла" увеличились

Кроме борьбы на поле "Ворскла" борется и с другими явлениями современного украинского футбола: еще с прошлого сезона за клубом тянутся проблемы с долгами по зарплате, что влечет за собой новые трудности для команды и неприятную ситуацию.

Голкипер "Ворсклы" Богдан Шуст рассказал о ситуации с долгами в клубе.

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"Да, действительно, с нами не рассчитались. Долги накопились очень большие. Однако на эту тему лучше разговаривать непосредственно с руководителями клуба. Мы, футболисты, хотим быть максимально сосредоточены на нашей работе и думать только о футболе, но, к большому сожалению, руководство клуба пока нам в этом не помогает", – сказал Шуст.

Вратарь полтавской команды отметил, что футболисты продолжают работать в максимальном режиме и надеяться на лучшее.

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"Мы все – профессионалы, поэтому работаем максимально даже в тех условиях, которые сейчас есть. Стараемся полностью выполнять все требования тренерского штаба и стараемся не думать о плохом, работая в позитивном настроении, ведь все-таки надежды на лучшее у нас остаются. В "Ворскле" собрался очень хороший и дружный коллектив. Атмосфера у нас рабочая, также как и настроение", – подытожил Богдан Шуст.

По состоянию на начало июля задолженность клуба перед футболистами оценивалась сроком в 7-8 месяцев, также не были выплачены призовые за 3-е место в УПЛ и выход в еврокубки.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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