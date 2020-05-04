Долги украинцев за коммуналку в первый месяц карантина сократились: интересные детали

Госстат опубликовал свежие данные по задолженности украинцев за коммунальные услуги в марте 2020 года – первого месяца карантина, когда украинцы остались дома. Интересно, что в марте украинцы оплатили за коммунальные услуги больше, чем им было начислено.

Всего в марте украинцы заплатили за коммунальные услуги 16 миллиардов 336 миллионов гривен. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

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Вместе с тем всего украинцам в марте насчитали к уплате 15 миллиардов 703 миллиона гривен. Это означает, что, несмотря на карантин, граждане вернули еще 633 миллионов гривен долгов за предыдущие месяцы.

По состоянию на 31 марта украинцы до сих пор должны около 66 миллиардов гривен:

27,3 миллиарда гривен – за газ;

22,3 миллиарда гривен – за тепло и горячую воду;

5,7 миллиарда гривен – за электроэнергию;

5 миллиардов гривен – за холодную воду;

4,7 миллиарда гривен – за управление домом;

9 миллионов гривен – за вывоз мусора.

Что известно о карантине в Украине?Его ввели с 12 марта и сейчас он продлен до 11 мая. Впрочем, это не значит, что уже 12 мая Украина полностью выйдет из карантина. Скорее всего, в этот день только снимут или ослабят часть ограничений.

Как Украина будет выходить из карантина / инфографика 24 канала