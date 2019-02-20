Долги за коммуналку: что делать, если угрожают конфисковать жилье – ответ министра

Украинцам будут объяснять, как защитить себя от необоснованных платежей за коммунальные услуги. Происходить это будет в рамках правительственного проекта "Я имею право". При этом о конфискации имущества и жилья за долги – не может идти и речь.

В этом убеждал в своем Twitter министр юстиции Павел Петренко.

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Чиновник объяснил, что нужно делать украинцам, если какое-то учреждение будет угрожать отобрать жилье.

Обращайтесь за консультацией к юристам системы бесплатной правовой помощи координационного центра по телефону 0 800 213 103,

– написал Петренко.

Центр работает круглосуточно, к тому же, звонки на указанный номер бесплатные в пределах Украины.

Ще раз хочу наголосити: питання щодо конфіскації майна та житла через борги за комуналку - навіть не обговорюються.



Ніхто не має права забрати квартиру, де ви живете.



#ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 20 лютого 2019 р.

Отдельным постом министр юстиции подчеркнул, что "вопрос о конфискации имущества и жилья за долги за коммуналку – даже не обсуждаются. Никто не имеет права забрать квартиру, где вы живете".



Ответ на пост Павла Петренко совсем не оптимистичный

Однако, люди, которые комментировали сообщение министра, выразили сомнение в правдивости таких слов. В частности, пользователь с ником Miho написал: "Сегодня вы на посту, а завтра вас уволят. Это все – пустые слова чиновника".

Действительно ли не могут отобрать жилье, по закону?

Нет, на самом деле – могут. Хотя в Законе Украины "Об исполнительном производстве" ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях. Первый – если у должника есть другое жилье. Второй – если сумма долга превышает 20 минималок, то есть почти 84 тысячи гривен. Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,3 тысячи гривен задолженности.