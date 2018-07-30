Долгополов и Стаховский поднялись в рейтинге ATP

В обновленной версии рейтинга АТР в топ-10 никаких изменений не произошло. Звание первой ракетки мира сохранил Рафаэль Надаль. Вторую и третью строчку занимают швейцарец Роджер Федерер и Александр Зверев из Германии соответственно.

А вот наши Александр Долгополов и Сергей Стаховский несколько улучшили позиции. Долгополов поднялся с 78-го на 77 место, а Стаховский – с 120-го на 117-ое.

Читайте также: Свитолина отказалась выступать на турнире в Москве по политическим мотивам

В женском рейтинге наилучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой 5 позицию.

Положение других ведущих украинских теннисисток: Леся Цуренко – 39 место (+1 позиция), Екатерина Бондаренко – 79 (0), Екатерина Козлова – 90 (-8), Даяна Ястремская – 104 (-2), Марта Костюк – 129 (+1 ), Ангелина Калинина – 143 (-8), Катарина Завацкая – 207 (0).

Напомним, Долгополов не выходил на корт с 14 мая, когда он на турнире в Риме проиграл Новаку Джоковичу в первом круге. К слову, в 2017 году Долгополов не доиграл матч первого круга Wimbledon против Роджера Федерера из-за травмы.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт 24