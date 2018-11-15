Долгополов принял участие в стильной фотосессии: фото

Отметим, что 30-летний теннисист занимает 299-ю строчку в рейтинге ATP.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся в стильной фотосессии. На снимках в нескольких образах он позирует на фоне дорогого спортивного автомобиля, информирует Xsport .

Украинский теннисист Александр Долгополов попробовал себя в роли фотомодели.

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