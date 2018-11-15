Долгополов принял участие в стильной фотосессии: фото
Украинский теннисист Александр Долгополов попробовал себя в роли фотомодели.
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся в стильной фотосессии. На снимках в нескольких образах он позирует на фоне дорогого спортивного автомобиля, информирует Xsport.
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Отметим, что 30-летний теннисист занимает 299-ю строчку в рейтинге ATP.
Александр Долгополов (Фото: jetsetter.ua)
Источник: 24 Канал
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