Долгополов снялся с участия в Wimbledon

Украинский теннисист Александр Долгополов, который в понедельник, 2 июля, должен был начать выступление в основной сетке Wimbledon, решил сняться с турнира.

Об этом сообщает издание xsport.ua. Отмечается, что место украинца займет представитель Италии Симоне Болелли, который в первом круге сыграет против уругвайца Пабло Куэваса.

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Стоит отметить, что пока официальной информации на сайте Wimbledon нет, и Долгополов значится среди участников.

Напомним, Долгополов не выходил на корт с 14 мая, когда он на турнире в Риме проиграл Новаку Джоковичу в первом круге.



К слову, в 2017 году Долгополов не доиграл матч первого круга Wimbledon против Роджера Федерера из-за травмы.