Долгополов сыграет с Надалем на Roland Garros, Козлова будет противостоять Остапенко

Определились пары теннисистов на Открытом чемпионате Франции. В главной сетке соревнований выступят сразу четверо украинок и лишь один представитель Украины из мужчин.

Согласно жребию, Александр Доглополов будет противостоять первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Это будет их десятая очная встреча. В активе Долгополова две победы при семи поражениях.

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В женской части соревнований выступят сразу четверо украинок – Екатерина Козлова, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Элина Свитолина.

Самая трудная соперница у Екатерины Козловой – пятая сеяная Елена Остапенко из Латвии.

Лучшая из украинок – четвертая ракетка мира Элина Свитолина – сыграет с Айлой Томлянович. Что касается остальных, то Леся Цуренко – со Штефани Фьогеле, а Катерина Бондаренко – с Донной Векич.

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Матчи запланированы на воскресенье, 27 мая.

Напомним, квалификацию не сумели пройти Сергей Стаховский, Марта Костюк и Ангелина Калинина.