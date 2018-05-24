Долгополов сыграет с Надалем на Roland Garros, Козлова будет противостоять Остапенко
Определились пары теннисистов на Открытом чемпионате Франции. В главной сетке соревнований выступят сразу четверо украинок и лишь один представитель Украины из мужчин.
Согласно жребию, Александр Доглополов будет противостоять первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Это будет их десятая очная встреча. В активе Долгополова две победы при семи поражениях.
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В женской части соревнований выступят сразу четверо украинок – Екатерина Козлова, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Элина Свитолина.
Самая трудная соперница у Екатерины Козловой – пятая сеяная Елена Остапенко из Латвии.
Лучшая из украинок – четвертая ракетка мира Элина Свитолина – сыграет с Айлой Томлянович. Что касается остальных, то Леся Цуренко – со Штефани Фьогеле, а Катерина Бондаренко – с Донной Векич.
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Матчи запланированы на воскресенье, 27 мая.
Напомним, квалификацию не сумели пройти Сергей Стаховский, Марта Костюк и Ангелина Калинина.