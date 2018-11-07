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      Долгожданная премьера фильма "Дикое Поле": Жадан поделился впечатлениями

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      Приключенческий фильм "Дикое Поле" по мотивам книги Сергея Жадана попал в конкурсную программу кинофестиваля "Темные ночи" в Таллинне. Лента будет соревноваться среди полнометражных дебютных фильмов. А в Украине "Дикое Поле" выходит в прокат 8 ноября.

      Специально для съемок ленты "Дикое Поле" строили автозаправочную станцию. Это чуть ли не самая дорогая декорация фильма, вокруг которой и разворачиваются все баталии.

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      "Специальная комиссия, художники, специальные кинематографические строители построили ее с нуля. Она такая настоящая старая заправка, но более всего удивился владелец земли, на которой мы строили, он приехал на съемку и вдруг увидел, что построили новую заправку, но она еще выглядит старой", – рассказал режиссер фильма "Дикое Поле" Ярослав Лодыгин.

      дике поле

      "Дикое Поле"

      В основу сценария фильма "Дикое Поле" лег бестселлер Сергея Жадана "Ворошиловград", признанный лучшей книгой десятилетия по версии ВВС Украина. А над сценарием к фильму работала настоящая суперкоманда – драматург Наталья Ворожбыт, режиссер Ярослав Лодыгин и сам автор книги. Без споров конечно не обошлось. Но компромисса Жадан с режиссером Лодыгиным таки достигли. И все ради искусства. Поэтому теперь экранизацией своего "Ворошиловграда" автор книги все же доволен.

      Мне хочется, чтобы украинский зритель попробовал себя познать в этом фильме, потому что мне кажется это история нас всех, не зависимо от того или мы на Луганщине, или на Закарпатье, это все типологически – попытка забрать у нас наше и необходимость защищать свое,
      – отметил автор книги "Ворошиловград" Сергей Жадан.

      жадан
      Сергей Жадан

      В художественных кругах после ленты "Дикое Поле" родился настоящий тандем. Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин уже планируют экранизацию другой книги писателя – "Интернат", что рассказывает о жизни учителя в условиях войны на Донбассе. А первую совместную работу можно посмотреть в кинотеатрах уже с восьмого ноября.

      Смотрите трейлер фильма "Дикое Поле":

       

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Сергей Жадан Новости культуры
      Источник: 24 канал
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