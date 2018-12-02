Долгожданное метро на Троещину: выполнит ли свое обещание Кличко

Если вы услышали, что в Киеве скоро построят метро на Троещину – значит скоро выборы. Запустить локальный гиперлуп недавно снова пообещал мэр столицы Виталий Кличко, и поручил построить новую ветку до 2025 года.

Троещина – один из самых густонаселенных массивов столицы на левом берегу. Здесь живут сотни тысяч людей, и всем им утром нужно на работу, а вечером – домой. Самое удобное сообщение с правым берегом – Московский мост, на котором в час пик очень тесно.

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О метро здесь заговорили еще в 70-х годах. Тогда планировали ветку вдоль левого берега. В 80-х годах появился проект из 12 станций, который должен был объединить оба берега. Еще через десятилетие начали возводить пресловутый подольский мост, который до сих пор является недостроенным. В Киеве еще не было такого мэра, который бы не обещал подземку на Троещину. И не только мэра.

Недавно Виталий Кличко подписал распоряжение: строительство должно быть завершено к 2025 году. Оно должно соединить Троещину с вокзалом через две другие ветки. Станция "Радужная" станет первой остановкой подземного транспорта на Троещине. По мнению эксперта, метро целесообразно запускать, когда будут построены все станции на левом берегу.



Метро должно соединить Троещину с вокзалом через две другие ветви

Руководство столичной подземки уже объявило тендер на проект строительства ветки. Однако отметили, что это лишь первый этап.

Сейчас вы видите, какова общая ситуация в стране. Будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Параллельно проводятся жесткие переговоры с инвесторами. Инвесторы – китайский консорциум – требуют государственных гарантий. Соответственно нужно решение Кабмина для того, чтобы подтвердить возможность предоставления этих гарантий,

– пояснила советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

То есть сроки в очередной раз могут сместить, в невыгодную для Троещинского массива сторону. А еще и мост надо достроить, потому что без него точно ничего не будет. Однако стоит начать поздравлять жителей другого района – Виноградаря. Там уже вся бюрократическая волокита вышла на финальную прямую. Следующий этап – строительство. И уже возможно через два года туда поедет первый поезд.