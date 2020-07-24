Ровно 3 недели прошло с момента, когда глава Нацбанка Яков Смолий ушел с должности. Он заявил о давлении, требованиях включить "печатный станок" и обвалить курс до 30 гривен за доллар. Так ждать ли такого сценария после прихода нового директора НБУ – читайте дальше.

Будет ли доллар по 30

Несмотря на апокалиптические прогнозы, доллар в обменниках на конец июля стоит 28 гривен. Власть продолжает уверять, что оснований для резкой девальвации нацвалюты нет.

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В постепенном ее проседании, убеждает глава парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев, нет ничего страшного. Его коллега – руководитель другого комитета Дмитрий Наталуха – вообще называет печать денег спасительной для экономики Украины.

"У нас есть просто космический несколько сотен миллиардный дефицит бюджета, подавляющее большинство прогрессивных и развитых стран мира совершают то, что называется "количественное смягчение". Они вливают деньги в экономику, мы вместо этого пытаемся взять в долг, увеличивая свою долговую нагрузку", – сказал глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Почему печатать деньги – опасно

Общий внешний долг Украины действительно превышает 40 миллиардов долларов. Но печать денег одинаково не выход, убеждают независимые эксперты. И несмотря на уверения властей в том, что такую практику успешно применяли Китай, США, Германия и Израиль, в Украине наоборот – огромный негативный опыт печатания денег.

Поэтому когда есть призывы – "давайте мы тоже сделаем, как в других странах", то здесь надо иметь опыт, как в других странах, надо иметь законодательство, как в развитых странах. Это вещь очень опасная – неконтролируемая, массовая эмиссия,

– пояснил экс-глава правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук.

С экономической точки зрения, необходимости в запуске "печатного станка" нет, уверен инвестиционный банкир Сергей Фурса. Даже несмотря на финансовые затраты, связанные с коронавирусом, Украина имеет запас прочности.

"Уже тот самый потребительский спрос восстановился. Розничные продажи даже больше, чем в прошлом году. То есть мы нормально проходим кризис и только углубить его могут такие действия. Неконтролируемая эмиссия заканчивается девальвацией и инфляцией", – добавил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Что такое дефолт? Это неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа.

Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

Почему иностранцы бегут с украинского рынка

Из-за новой экономической политики, властям придется тратить резервы Нацбанка, ведь гривна уже "падает", а бизнес в ожидании кризиса прекращает инвестировать и нанимать работников.

Отечественные экспортеры придерживают валютную выручку, опасаясь, что завтра гривна "ослабнет". А иностранцы уже бегут с украинского рынка, потому что помнят пример Турции. Там Эрдоган решил, что он великий макроэкономист и начал руководить центральным банком – и лира девальвировала вдвое.

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"Олигархи, которые базируются на украинской сырьевой экономике, привыкли на этом паразитировать. И постоянная девальвация, печать денег и выдача их через банки своим ребятам, их устраивала. Последние 5 лет этого не было. Много спикеров "Слуги народа" желают вернуться к ситуации, которая была до этого", – сказал Фурса.

Тем временем глава парламентского комитета по экономическому развитию уверяет: пока оснований для паники нет вообще. Мол, печатный станок могут и не запустить.