Правительство и Национальный банк Украины совместно работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности в государстве. В этом убеждает премьер Денис Шмигаль, который, к слову, уверяет, что Кабмин не рассматривает стимуляцию экономики в Украине путем инфляции.

Об этом Шмыгаль рассказал во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге, что на Полтавщине, передает Укринформ.

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Так, у главы правительства спросили, обсуждается с Нацбанком "курс доллара по 30" и оживления экономики путем стимулирования инфляции.

Такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются. НБУ ведет свою собственную монетарную политику... На сегодня и правительство, и Национальный банк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности,

– подчеркнул Шмигаль.

Он также отметил, что правительство интересует развитие промышленности, и инвестиции в промышленность, "но это – не предмет для разговоров о дополнительной эмиссии средств и того, что курс должен быть искусственно завышен или понижен".

Что этому предшествовало