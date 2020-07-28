"Доллар по 30": Шмыгаль прокомментировал взаимоотношения с НБУ и вероятность роста курса
Правительство и Национальный банк Украины совместно работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности в государстве. В этом убеждает премьер Денис Шмигаль, который, к слову, уверяет, что Кабмин не рассматривает стимуляцию экономики в Украине путем инфляции.
Об этом Шмыгаль рассказал во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге, что на Полтавщине, передает Укринформ.
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Так, у главы правительства спросили, обсуждается с Нацбанком "курс доллара по 30" и оживления экономики путем стимулирования инфляции.
Такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются. НБУ ведет свою собственную монетарную политику... На сегодня и правительство, и Национальный банк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности,
– подчеркнул Шмигаль.
Он также отметил, что правительство интересует развитие промышленности, и инвестиции в промышленность, "но это – не предмет для разговоров о дополнительной эмиссии средств и того, что курс должен быть искусственно завышен или понижен".
Что этому предшествовало
- Дело в том, что президент Зеленский во время встречи с бизнесменами на Буковине заявил, что из-за завышенного, по его мнению, курса гривны относительно доллара США украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись". Тогда же глава государства добавил, что даже в бюджете заложен курс 30 гривен за доллар.
- После этого вокруг вопроса о "долларе по 30" велись активные дискуссии. В частности, обсуждалось то, спасет или убьет экономику курс в 30 гривен за доллар.