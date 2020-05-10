Доллар подешевеет после длительных выходных, – эксперты

После выходных 9-11 мая курс доллара к гривне снизится. Доллар на межбанке может опуститься до стоимости 26,7 гривен.

Еще на прошлой неделе курс доллара к гривне упал на 0,4-0,6% на всех сегментах валютного рынка. Об этом сообщил аналитик Альпари Вадим Иосуд, информирует РБК-Украина.

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Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,7 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6 - 26,9 гривны,

– сказал Вадим Иосуд.

Каким было снижение курса американского доллара с 1 по 8 мая:

курс американского доллара, установленный НБУ упал на 0,6% с 26,97 до 26,82 гривны за доллар;

гривны за доллар; спрос/предложение доллара на межбанке – снизился на 0,4% с 26,94-26,97 до 26,83-26,85 гривны за доллар;

гривны за доллар; средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились на 0,4-06% с 26,88-27,21 до 26,76-27,04 гривны за доллар.

Обратите внимание! НБУ за 4-8 мая 2020 года закупил на межбанковском рынке 199,1 миллиона долларов. Интервенции по реализации иностранной валюты не проводились. Чистая покупка выросла в 1,7 раза: с 115,5 миллиона долларов до 199,1 миллиона долларов.

Каким будет курс доллара после карантина?В НБУ утверждают, что как только экономика оживится после смягчения карантина, то может произойти определенное проседание гривны. Однако значительным оно не будет.



Многое будет зависеть от денег Международного валютного фонда. Если МВФ не выделит транш, то курс доллара по отношению к гривне, по прогнозам экспертов, подпрыгнет выше отметки 30 гривен за доллар.

Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне / Инфографика 24 канала