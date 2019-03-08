Доллар дешевеет: прогноз аналитика, что будет дальше

Доллар продолжает дешеветь по отношению к гривне. На следующей неделе американская валюта продолжит дешеветь, но уже медленнее.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал старший аналитик финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

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Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0-26,2 гривны,

– отметил он.

Главный фактор, влияющий на укрепление гривны относительно доллара – высокий спрос на гособлигации в гривне. К нему добавилась интенсивная продажа валюты населением накануне 8 марта.

Эксперт уточнил: в прошлый четверг доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,6-1,9%.

• Официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 26,99 грн до 26,48 грн (-1,9%).

• Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,87/26,90 до 26,35/26,38 (-1,9%).

• Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,79/27,02 до 26,32/26,58 (-1,8% / - 1,6%).



При этом спред (разница между лучшими ценами покупки и продажи – "24") между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей, что характерно для моментов интенсивного движения на рынке.

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