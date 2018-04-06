Доллар по 30: в Минэкономики сделали неутешительный прогноз

В Министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозируют, что до конца 2018 года курс доллара может составить 30 гривен.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе МЭРТ, обнародованном на сайте ведомства.

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В прогнозе говорится, что в зависимости от сценария курс доллара к концу 2018 может составлять от 27 до 30 гривен за "зеленый".

В Минэкономики также не исключают, что в 2019-м курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

По состоянию на 6 апреля официальный курс доллара в Украине составляет 26 гривен 6 копеек.

Ранее в Кабмине спрогнозировали, что в следующем году минимальная заработная плата в Украине составит 4,6 тысячи гривен, а уже в 2020 году вырастет до почти 5,5 тысяч.