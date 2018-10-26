Доллар подорожает на следующей неделе: какая причина

До 2 ноября в Украине стоимость доллара может вырасти до 28,3-28,5 гривен на наличном рынке и до 28,6 гривен – на межбанке. Основная причина такого роста – его существенное укрепление на мировых рынках. Правда, подорожание доллара осенью наблюдается уже в течение последних трех лет.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Вадим Иосуб, передает "Обозреватель".

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"На следующей неделе мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю на уровне около 28,6 гривен за доллар, а наличный доллар в банках – около 28,3/28,5 гривен за доллар", – говорит эксперт.

По его словам, основная причина роста курса доллара к гривне – его существенное укрепление на мировых рынках. К примеру, продолжает он, в среду, 24 октября, евро снизился к доллару ниже, чем на 1,13, и это минимальное значение с середины августа.

"Кроме того, в Украине в конце месяца в результате возврата НДС бизнесу традиционно возрастает спрос на доллары. Экспортеры получают гривны и выходят на рынок, чтобы купить американскую валюту", – убеждает Иосуб.

Также финансовый аналитик отметил, что подорожание доллара осенью наблюдается в течение последних трех лет.

"Спрос на валюту, в том числе, в результате старта отопительного сезона, повышается, тогда как предложение на рынке снижается – в связи с окончанием благоприятного для аграриев сезона", – констатировал он.

Напомним, 25 октября на наличном рынке доллар покупали по 28,13 гривны, а продавали – по 32,52 гривны. Что касается межбанка, то американская валюта здесь стоила 28,21 гривны.

Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.