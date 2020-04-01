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      Доллар упал, а гривна укрепилась: НБУ об "антиколомойском" законе и рынке земли

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      / Фото 24 канала

      Национальный банк Украины положительно оценил принятые Верховной Радой законы о банковской системе и открытии рынка земли. Так, впервые за время пандемии коронавируса гривна существенно выросла.

      Законы, принятые накануне Радой, приблизили Украину к новой программы сотрудничества с МВФ и вероятно, ободрили валютный рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

      Здесь цифры Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в цене

      Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись. По итогам торгов, котировки сместились в сторону отметки 27, 6 гривны за доллар США. Таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса наши интервенции на валютном рынке были положительными,
      – отметили в Нацбанке.

      Кроме того, международные резервы Украины удалось пополнить, хотя и без противодействия рыночным трендам.

      Курс на 1 апреля

      Американский доллар в среду, 1 апреля, стоит уже не 28 гривен 6 копеек, а 27 гривен 62 копейки. То есть за сутки он потерял сразу 44 копейки.

      Евро также уменьшился в цене, но более существенно, чем доллар. Одно евро стоит 30 гривен 25 копеек. Заметим, что 31 марта, его стоимость составляла на 71 копеек больше – 30 гривен 36 копеек.

      Подробнее о том, почему "антиколомойський" закон является самым важным и что он принесет Украине – читайте по ссылке.

       
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Деньги Верховная Рада Игорь Коломойский Банки Рынок земли Доллар-Гривна Доллар Курсы валют НБУ
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