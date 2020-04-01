Доллар упал, а гривна укрепилась: НБУ об "антиколомойском" законе и рынке земли
Национальный банк Украины положительно оценил принятые Верховной Радой законы о банковской системе и открытии рынка земли. Так, впервые за время пандемии коронавируса гривна существенно выросла.
Законы, принятые накануне Радой, приблизили Украину к новой программы сотрудничества с МВФ и вероятно, ободрили валютный рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.
Здесь цифры Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в цене
Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись. По итогам торгов, котировки сместились в сторону отметки 27, 6 гривны за доллар США. Таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса наши интервенции на валютном рынке были положительными,
– отметили в Нацбанке.
Кроме того, международные резервы Украины удалось пополнить, хотя и без противодействия рыночным трендам.
Курс на 1 апреля
Американский доллар в среду, 1 апреля, стоит уже не 28 гривен 6 копеек, а 27 гривен 62 копейки. То есть за сутки он потерял сразу 44 копейки.
Евро также уменьшился в цене, но более существенно, чем доллар. Одно евро стоит 30 гривен 25 копеек. Заметим, что 31 марта, его стоимость составляла на 71 копеек больше – 30 гривен 36 копеек.
Подробнее о том, почему "антиколомойський" закон является самым важным и что он принесет Украине – читайте по ссылке.
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