Доллар упал, а гривна укрепилась: НБУ об "антиколомойском" законе и рынке земли

Национальный банк Украины положительно оценил принятые Верховной Радой законы о банковской системе и открытии рынка земли. Так, впервые за время пандемии коронавируса гривна существенно выросла.

Законы, принятые накануне Радой, приблизили Украину к новой программы сотрудничества с МВФ и вероятно, ободрили валютный рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

Здесь цифры Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в цене

Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись. По итогам торгов, котировки сместились в сторону отметки 27, 6 гривны за доллар США. Таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса наши интервенции на валютном рынке были положительными,

– отметили в Нацбанке.

Кроме того, международные резервы Украины удалось пополнить, хотя и без противодействия рыночным трендам.

Курс на 1 апреля

Американский доллар в среду, 1 апреля, стоит уже не 28 гривен 6 копеек, а 27 гривен 62 копейки. То есть за сутки он потерял сразу 44 копейки.

Евро также уменьшился в цене, но более существенно, чем доллар. Одно евро стоит 30 гривен 25 копеек. Заметим, что 31 марта, его стоимость составляла на 71 копеек больше – 30 гривен 36 копеек.

Подробнее о том, почему "антиколомойський" закон является самым важным и что он принесет Украине – читайте по ссылке.