Доллары везде: в США произошли курьезные ДТП из-за машины с деньгами – видео

В четверг, 13 декабря, в Нью-Джерси грузовик компании, занимающейся перевозкой драгоценностей, растерял по дороге наличные.

Об этом местная полиция узнала из Twitter, именно туда это видео выложили пассажиры автобуса, который ехал по соседней полосе.

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Деньги, которые словно с неба посыпались на головы американцев, спровоцировали пробки и несколько ДТП. Люди прямо на ходу останавливались и собирали доллары.

"Это как в кино. Вы думаете, это происходит на самом деле?," – сказала американка.

Сколько денег потеряла компания – еще не подсчитали.