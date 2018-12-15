Доллары везде: в США произошли курьезные ДТП из-за машины с деньгами – видео
В четверг, 13 декабря, в Нью-Джерси грузовик компании, занимающейся перевозкой драгоценностей, растерял по дороге наличные.
Об этом местная полиция узнала из Twitter, именно туда это видео выложили пассажиры автобуса, который ехал по соседней полосе.
Читайте также: В Одесской области полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города
Деньги, которые словно с неба посыпались на головы американцев, спровоцировали пробки и несколько ДТП. Люди прямо на ходу останавливались и собирали доллары.
"Это как в кино. Вы думаете, это происходит на самом деле?," – сказала американка.
Сколько денег потеряла компания – еще не подсчитали.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Канада призвала Россию освободить захваченные украинские суда26 ноября , 06:15
В России взорвался жилой дом: под завалами люди16 февраля 2016 , 06:35
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00