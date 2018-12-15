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      Доллары везде: в США произошли курьезные ДТП из-за машины с деньгами – видео

      101 Читати новину українською
      В США произошли курьезные ДТП из-за машины с деньгами
      В США произошли курьезные ДТП из-за машины с деньгами / Фото из открытых источников

      В четверг, 13 декабря, в Нью-Джерси грузовик компании, занимающейся перевозкой драгоценностей, растерял по дороге наличные.

      Об этом местная полиция узнала из Twitter, именно туда это видео выложили пассажиры автобуса, который ехал по соседней полосе.

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      Деньги, которые словно с неба посыпались на головы американцев, спровоцировали пробки и несколько ДТП. Люди прямо на ходу останавливались и собирали доллары.

      "Это как в кино. Вы думаете, это происходит на самом деле?," – сказала американка.

      Сколько денег потеряла компания – еще не подсчитали.

       

      Теги: Новости США Деньги Курьезные новости Транспорт Аварии и ДТП Авто
      Источник: 24 Канал
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