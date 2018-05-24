"Должен идти": в АП рассказали о намерениях Порошенко посетить финальный матч Лиги чемпионов

На Банковой сообщили о намерениях Президента Украины Петра Порошенко посетить финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Глава государства должен посетить событие, поскольку в Киев приедут представители иностранных государств.

Об этом УП сообщили в Администрации Президента.

Президент Украины Петр Порошенко посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют испанский "Реал" и британский "Ливерпуль".

Приезжают иностранные лидеры, поэтому должен идти и президент,

– рассказал источник издания.

Добавим, что король Испании Хуан Карлос намерен посетить финал футбольной Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Участие в игре примут мадридский "Реал", который называют королевским клубом, и "Ливерпуль" из одноименного английского города.

Напомним, в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция встречи.