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"Должен идти": в АП рассказали о намерениях Порошенко посетить финальный матч Лиги чемпионов

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Порошенко посетит финал Лиги чемпионов в Киеве
Порошенко посетит финал Лиги чемпионов в Киеве / sharij.net

На Банковой сообщили о намерениях Президента Украины Петра Порошенко посетить финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Глава государства должен посетить событие, поскольку в Киев приедут представители иностранных государств.

Об этом УП сообщили в Администрации Президента.

Президент Украины Петр Порошенко посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют испанский "Реал" и британский "Ливерпуль".

Приезжают иностранные лидеры, поэтому должен идти и президент,
– рассказал источник издания.

Добавим, что король Испании Хуан Карлос намерен посетить финал футбольной Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Участие в игре примут мадридский "Реал", который называют королевским клубом, и "Ливерпуль" из одноименного английского города.

Напомним, в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция встречи.

Теги: Новости Украины Новости политики Лига чемпионов Администрация Президента Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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