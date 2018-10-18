Должна была уничтожиться полностью: Бэнкси раскрыл потрясающие детали скандальной картины

Скандальный художник Бэнкси опубликовал новый видеоролик в социальных сетях, где он проводит репетицию уничтожения копии своей самой известной картины "Девочка с воздушным шаром". Как оказалось, картина должна была уничтожиться полностью, а шредер ее уничтожил лишь наполовину.

Новое сообщение неизвестный художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram. Он заверил, что картина и вправду была изрезана и что аукционный дом ни о чем не догадывался.

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"Некоторые думают, что она на самом деле не была порезана. Была. Некоторые думают, что аукционный дом был со мной заодно. Не был", – прокомментировал скандальный случай в мире культуры Бэнкси.

На своем официальном сайте художник также опубликовал полную версию видеоролика, в котором можно увидеть, как Бэнкси вставляет шредер в рамку картины и проводит предварительные репетиции перед аукционом. Картина должна была полностью быть уничтожится, однако все пошло не по плану, и когда он или кто-то из его сообщников, сидел в зале и нажал кнопку устройства в картине, рисунок порезало лишь наполовину.

Смотрите видеоролик, как готовился Бэнкси к уничтожению картины:

Напомним, что 5 октября состоялся знаменитый аукцион sotheby's, на котором состоялась продажа знаменитой картины уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". Когда же ведущий аукциона стукнул молотком и объявил о продаже лота – картина начала самоуничтожаться на шредере. Позже уличный художник Бэнкси показал, как и зачем установил устройство в картину. Со временем в сети начали появляться целые теории заговоров по уничтожению картины, однако такая выходка художника существенно повлияло на ажиотаж и цену вокруг произведения искусства.



Однако неизвестный владелец картины из Европы, который приобрел ее перед полууничтожением за 1,4 миллиона долларов, оставил шедевр "моментального искусства" себе. Легендарная картина теперь называется не "Девочка с воздушным шаром", а "Любовь в мусорной корзине".

Кто такой Бэнкси?Известный уличный художник, чье настоящее имя не знает никто. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером.



​Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разнообразных политических и социальных тем, становятся объектами всемирного обсуждения.