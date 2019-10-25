Должникам алиментов нашли работу в Днепре

На очередной сессии горсовета в Днепре приняли решение о том, что неплательщиков алиментов будут отправлять на общественные работы.

Пресс-служба Днепровского городского совета пояснила, что коммунальные предприятия будут давать работу должникам. За это они будут получать зарплату.

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Однако, деньги пойдут на погашение долга перед семьей. Социальные службы города планируют отправить на исправительные работы 44 человека, одна из которых – женщина.

Департамент парков уже готов предоставить рабочие места.

Кто должен платить алименты?

Алименты платит один из родителей, который не проживает с ребенком. Минимально – это половина прожиточного минимума в месяц, рассчитывают его по возрасту ребенка – до 18 лет или до 23 лет для студентов.

Размер выплат зависит от состояния здоровья и размера состояния родителей. Если родители не имеют денег, то их могут отправить на общественные работы – подметать улицы, красить заборы или убирать снег. Все наработанные там деньги государство передает в пользу ребенка.

Что грозит должникам?

Тем, кто не платит больше полугода алименты может угрожать:

– запрет выезда за границу

– запрет управлять машиной,

– запрет охотиться;

– арест имущества.