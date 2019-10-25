07:48
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Должникам алиментов нашли работу в Днепре

      34 Читати новину українською
      Должникам алиментов нашли работу в Днепре
      Должникам алиментов нашли работу в Днепре / lojasbinna.com.br

      На очередной сессии горсовета в Днепре приняли решение о том, что неплательщиков алиментов будут отправлять на общественные работы.

      Пресс-служба Днепровского городского совета пояснила, что коммунальные предприятия будут давать работу должникам. За это они будут получать зарплату.

      К слову: Суд заставил львовянку выплатить алименты взрослому сыну: детали

      Однако, деньги пойдут на погашение долга перед семьей. Социальные службы города планируют отправить на исправительные работы 44 человека, одна из которых – женщина.

      Департамент парков уже готов предоставить рабочие места.

      Кто должен платить алименты?

      Алименты платит один из родителей, который не проживает с ребенком. Минимально – это половина прожиточного минимума в месяц, рассчитывают его по возрасту ребенка – до 18 лет или до 23 лет для студентов.

      Размер выплат зависит от состояния здоровья и размера состояния родителей. Если родители не имеют денег, то их могут отправить на общественные работы – подметать улицы, красить заборы или убирать снег. Все наработанные там деньги государство передает в пользу ребенка.

      Что грозит должникам?

      Тем, кто не платит больше полугода алименты может угрожать:

      – запрет выезда за границу
      – запрет управлять машиной,
      – запрет охотиться;
      – арест имущества.

      blog_ava
      Нацбанк вводит банкноту номиналом 1000 гривен: фото
      сегодня
      17686
      Теги: Новости Украины Деньги Работа Дети и несовершеннолетние Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      сегодня , 07:14 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      Ігор Саджениця 240
      Инвестиционно привлекательные и не очень счастливые: где искать Украину в мировых рейтингах
      сегодня , 07:01 Инвестиционно привлекательные и не очень счастливые: где искать Украину в мировых рейтингах
      Світлана Попова 37
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      23 октября , 10:30 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      213
      Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
      24 октября , 23:48 Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
      Ірина Юрковська 380
      Главные новости 24 октября: проверка Арахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров
      24 октября , 22:20 Главные новости 24 октября: проверка Арахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров
      Василь Денисюк 207
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук