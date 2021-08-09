В 2014 году экс-глава Днепропетровской СБУ Верхогляд был люстрирован как один из приспешников режима Януковича, однако это решение было позже отменено.

"На должность председателя Харьковской ОГА Верхогляда может лоббировать известный бизнесмен Илья Павлюк, которого в СМИ неоднократно называли "королем контрабанды" времен Виктора Януковича", – рассказали журналисты.

Во время работы в СБУ Верхогляд отвечал именно за контрабандные потоки и за наркотрафик. Одним из ключевых активов на наркорынке стало харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье", которое не только занималось изготовлением легальных препаратов, но еще и производило незаконные в продаже наркотики.

"На связь Верхогляда с наркобизнесом указывает и тесное знакомство с Андреем Козарем, который является бывшим сотрудником харьковского ОБНОНа. Ранее этот милиционер попался на нелегальной торговле трамадолом", – рассказало СМИ.

Козар был соратником Евгения Жилина, одного из основателей сепаратистского батальона "Оплот". С Жилиным у Верхогляда также сложились деловые отношения. Журналисты считают, что Жилин с помощью своих боевиков курировал и местный наркотрафик в РФ, занимался вымогательством с бизнеса и "держал" конвертационные центры.

Позже Андрей Козар стал фигурантом дела об исчезновении журналиста Василия Климентьева, который пытался сфотографировать особняк Верхогляда. Именно Козара подозревают в убийстве этого журналиста.

В статье также сообщается, что Верхогляда также считают причастным к покушению в 2008 году на сотрудника СБУ Геннадия Голобокова. У подъезда собственного дома под ноги Голобокову бросили гранату, в результате этого он получил ранение ног.

Экс-главу Днепропетровской СБУ также подозревали в работе информатором ФСБ и в связях с так называемыми "черными" дилерами, в частности, с Бушей Шаркози, который поставлял в Харьковскую область опиатные наркотики.

"Когда Шаркози задержали уже в Днепропетровске, Верхогляд якобы вступился за него через Ивана Ступака, который в то время был начальником Главного отдела "К" УСБУ в Днепропетровской области. Ступак коллеге отказал, но вскоре наркоделец все же был выпущен под подписку о невыезде", – констатировало СМИ.