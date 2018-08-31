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Должностных лиц миграционной службы Одесской области разоблачили в незаконной легализации иностр

60 Читати новину українською
В Одесской области задержали работников миграционной службы
В Одесской области задержали работников миграционной службы / npu.gov.ua

Сотрудники национальной полиции и пограничной службы Украины установили более 60 фактов незаконной легализации иностранных граждан госслужащими миграционной службы Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что в течение 2014-2015 годов должностные лица Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области занимались изготовлением и выдачей иностранцам поддельных паспортов граждан Украины. Для оформления недействительных документов должностные лица использовали печати о регистрации, которые были захвачены на территории Автономной Республики Крым.

Во время оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками департаментов внутренней безопасности и защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции и Государственной пограничной службы, было установлено более 60 фактов легализации выходцев из стран Азии и Африки,
– говорится в сообщении пресс-службы.

Во время расследования незаконной деятельности должностных лиц миграционной службы Одесской области сотрудники полиции сотрудничали с Министерством внутренних дел Украины. Под управлением Генеральной прокуратуры Украины было проведено 34 санкционированных судом обысков.

поліція, Одещина, міграційна служба
Сотрудники полиции провели 34 санкционированных обыска

Полицией изъяты значительные суммы денег на местах проведения обысков. Также были изъяты печати и документы.

Фигурантам преступной схемы объявлено подозрение по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и статье 366 (Служебная подделка) Уголовного Кодекса Украины.

Одещина, поліція, міграційна служба
Во время обысков сотрудники полиции обнаружили значительные суммы денег

Если вина служащих будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео: Полиция разоблачила должностных лиц миграционной службы Одесской области.

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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