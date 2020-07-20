Выборы на оккупированных территориях Украины должны проходить в соответствии с единым для всей Украины законом. Спикер Совета Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты не готовят отдельный закон о статусе Донбасса.

Сейчас в парламенте не готовят законопроектов, регулирующих выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей или в Крыму, заявил Дмитрий Разумков, пишет 24 канал.

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По его словам, на рассмотрении Верховной Рады таких документов нет.

Это моя личная позиция, но я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить в соответствии с единым законом,

– отметил Разумков.

И добавил, что сейчас также нет законопроектов, которые обсуждали или разрабатывали отдельно для закрепления особого статуса оккупированного Донбасса.

"Я думаю, что в этом Верховная Рада – наиболее открытый орган и в отношении общества, и ко СМИ", – добавил спикер парламента.

Что о выборах на оккупированном Донбассе говорил Резников

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся вне очереди и по специальному закону. Они не будут зависеть от выборов по всей Украине.

состоятся вне очереди и по специальному закону. Они Однако это станет возможно только после решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращение Украине контроля над границей и обеспечение критериев проведения выборов.

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