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      Стоит ли пускать в школу невакцинированных детей? Опрос

      21 Читати новину українською
      Навакцинованих детей не допустят к учебе
      Навакцинованих детей не допустят к учебе / pixabay.com

      Министерство здравоохранения Украины издало указ, запрещающий посещать невакцинированным детям школы и детские сады. В ведомстве таким образом хотят побороть тяжелую эпидемиологическую ситуацию с заболеванием корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем и дифтерией. А как относитесь к нововведению вы?

      К активным действиям уже перешли в Луцке, по информации местного управления образования, к учебе не допустили 1098 школьников из-за отсутствия прививки от кори.

      Читайте также: Непривитым детям запретили ходить в детсады и школы – указ

      А как считаете вы – можно ли допускать к учебе непривитых детей?

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Опрос 24 Вакцина
      Источник: Здоров'я 24
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