Стоит ли пускать в школу невакцинированных детей? Опрос
Министерство здравоохранения Украины издало указ, запрещающий посещать невакцинированным детям школы и детские сады. В ведомстве таким образом хотят побороть тяжелую эпидемиологическую ситуацию с заболеванием корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем и дифтерией. А как относитесь к нововведению вы?
К активным действиям уже перешли в Луцке, по информации местного управления образования, к учебе не допустили 1098 школьников из-за отсутствия прививки от кори.
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А как считаете вы – можно ли допускать к учебе непривитых детей?
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Источник: Здоров'я 24
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