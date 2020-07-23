Утром на месте пожара дома Виталия Шабунина работала и разбиралась с ситуацией следственно-оперативная группа.

Помещение не пригодно для проживания, ведь полностью сгорела крыша и часть стен. Об этом сообщила исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в прямом эфире на 24 канале.

Важно Поджог дома активиста Шабунина: есть ли связь между последними резонансными преступлениями

Она рассказала, что оперативники уже завершили основные следственные действия. Через показания свидетелей из соседнего дома и обследования места происшествия похоже на то, что дом подожгли снаружи.

Нашли какой-то предмет, который похож на взрывчатку. Но я не могу сказать точно, что это взрывчатка. Однако в совокупности с другими факторами, это свидетельствует о том, что пожар был спланирован и мы требуем расследовать это дело не просто как поджог, а как покушение на жизнь,

– заявила Дарья Каленюк.

"Мы, как организация, рассматриваем этот поджог, как продолжение системного давления на Центр противодействия коррупции и на отдельных наших активистов", – добавила Каленюк.

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Смотрите комментарий Дарьи Каленюк на 24 канале:

Что известно о поджоге дома общественного активиста Виталия Шабунина

Дом председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Киеве загорелся в ночь на 23 июля.

Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Он сразу исключил вероятность взрыва газа.

К счастью, ни активиста, ни его детей в это время не было в доме. Как рассказала теща Шабунина Татьяна, спасатели приехали через 40 минут. Мужчина пытался тушить пожар самостоятельно, но ничего не получилось.

Напомним, Виталий Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики. Подвергал острой критике деятельность президента Порошенко и его окружение