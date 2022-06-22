Дом – там, где война, – щемящая история маленького Артема об эвакуации из Луганской области

Война навсегда изменила воспоминания о детстве Артема из Лисичанска. Он с мамой сбежал из оккупации, но отростки войны уже проросли в детское сердце и мечты. Вместо воспоминаний о доме – мальчик рассказал о захвативших его российских военных. Вместо теплых объятий бабушки – он вспоминает, как прощался с ней.

Дети войны – разве может звучать что-нибудь страшнее в 21 веке? В Украине растет поколение, родившееся под звуки взрывов, пулеметов, обстрелов. Поколение, которое будет навсегда помнить, как пришлось убегать от войны, покидать дом и родных.

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Последний выпуск проекта СВОИ мы завершаем историей маленького Артемчика из Лисичанска, мечтающего не о новой игрушке, а о том, чтобы "плохие дяди ушли и завершилась война".

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Плохие дяди забрали дом – Артем о выезде из оккупированного Лисичанска: смотрите видео

Кудрявый казак встретил нас в холле приюта для переселенцев

Разговор с Артемом был почти случайным. Мы приехали в приют для вынужденных переселенцев во Львове. Записали всех, кто согласился говорить о жгучей боли, которую нанесла война и уже покидая убежище, в холле увидели харизматичного казака. Его глаза с интересом смотрели на все наши камеры, штативы, микрофоны. Стихийно, ни о чем не договариваясь с оператором, мы заговорили с ребенком. Мальчик представился Артемом.

Мальчик сам захотел поговорить с нами / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Казака зовут Артем, он из Лисичанска / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Артём с интересом смотрел на нашу съемочную группу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Его украинский звучал естественно и непринужденно. Это потом мы узнали от мамы, что Артемчик из Лисичанска и все его окружение говорит по-русски. Ребенок не только понимал нас, но и отвечал на все наши вопросы логично, хотя иногда и по-детски.

Единственное, несмотря на подсказки мамы, что он из Лисичанска, парень неустанно повторял, что он из Украины. И мы не спорим – Лисичанск – это Украина.

Жить в оккупации мама Артема не захотела, увезла сына почти сразу с началом полномасштабного вторжения. В городе было опасно оставаться – слишком громко, слишком близко прилетали "освободительные" ракеты.

"Пока", скучаю по ней: Артем вспоминает прощание с бабушкой

Теперь кудрявый казак в безопасности с мамой. Только вспоминает, что скучает по бабушке, которая пообещала приехать, но пока остается в Лисичанске. Говорит, скучает по ней очень, при этом руки ребенка сжимают игрушку сильнее, а глаза прищуриваются словно во время объятий.

Артём: Бабушка захотела остаться там.

Мы: Мама, должно быть, ее отговаривала?

Артем: Ага. Я говорил: "Пока", скучаю по ней.

Артем ждет встречи с бабушкой, которая осталась в Лисичанске / Фото Валентина Полищук, 24 канал

"Плохие дяди забрали дом, теперь там война"

Его глаза наполнены детским любопытством и не выдают всего увиденного. При этом воспоминания то и дело выныривают и Артем говорит о "плохих дядях" – российских военных, забравших его дом.

От этих слов у нас сжимается сердце. Мы спрашиваем, знает ли Артем, что такое война. Он отвечает – "война – там, где мой дом". И нам становится еще невыносимее. Ребенок говорит такие жгучие слова.

Артем, несмотря на возраст, понимает, что такое война / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Для нас всех теперь война – это там, где наш дом. И от этого становится невыносимо больно и страшно. За будущее, родных, за все, что имели, за голубые глаза, которые смотрели на нас с полным принятием реальности.

Мы ведь не можем этим похвастаться – принятия нет. Нельзя смириться с тем, что в 21 веке война уносит жизни украинцев, гибнет цвет нации, миллионы людей покидают свой дом и родных, чтобы просто жить и оставаться свободными.

"Я не боюсь. Я храбрый"

В относительной безопасности, во Львове, о войне все еще напоминают сигналы воздушной тревоги, заставляющие переходить в укрытие. Но Артем гордо говорит, что не боится, но учтиво переходит в укрытие, когда есть опасность.

Мы: Ты не боишься звука сирены? Воздушной тревоги.

Артём: Нет, не боюсь.

Мы: Потому что ты ходишь в убежище?

Артем: Ага. Я схожу вниз, в подвал. Была тревога.

Во время разговора Артем отвлекался на игры, думал о своем. Мы не мешали / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы сделали Артему комплимент: сказали, что он очень храбрый. И хоть сначала он не согласился, потом признал – храбрый!

Мы: Но ты сильный мальчик. Ты храбрый.

Артем: Не храбрый.

Мы: Не храбрый? Ты смотри, как ты хорошо держишься.

Артем: Храбрый, храбрый.

Маленький Артемчик во время разговора с нами / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Хочу, чтобы закончилась война": детские-недетские мечты

Мы еще не знаем, как повлияла на всех нас разрушительная война. Не знаем, какие травмы получили наши дети. Какие тайны будут прятать далеко под кожей и никогда не захотят вспоминать. Пока же будут храбрыми и будут мечтать недетскими мечтами.

Мы: А о чем ты мечтаешь?

Артем: Мечтаю о мороженом. Я хочу с бананом. И с вишенкой. И хочу, чтобы больше не было войны.

Мы: Хочешь, чтобы больше не было войны?

Артем: Ага.

Артем надеется, что война скоро завершится / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Конечно, мы исполнили первую часть мечты Артема – нашли и привезли на следующий день банановое мороженое, а вот вторую часть мечты – заканчивать войну – взялись ВСУ. Мы так и сказали маленькому казаку. И мы точно знаем, что они выполнят ее. Тогда Артем вернется домой, в Лисичанск, обнимет бабушку и будет играть с друзьями.

Вернется домой не только Артем, но и миллионы других детей. Украинцы, которые вынуждены были покинуть дом, где бы они сейчас ни были, знают, что дома их ждут. Знают, если они на Западе Украины – они дома, потому что Артем таки правильно ответил "я из Украины" на наш вопрос "из какой ты области".

Цикл историй мы назвали СВОИ – потому что украинцы "свои" сейчас в каждом уголке Земли. Потому что мы нация, которая за правду и свободу. Нация, победившая в войне и ставшая образцом достоинства и сопротивления. Нам не нужно больше равняться на "европейские нормы жизни". Теперь все будут равняться на украинские.