"Дом-монстр" пока не будут сносить: судебные войны вокруг застройки на Подоле

Действующее законодательство запрещает строить в историческом центре Киева дома выше 8 этажей, однако застройщики "монстра на Подоле" построили 12. Судья Вадим Босый, который несколько лет рассматривал это дело, обязал снести лишние 4 этажа. Конечно, защитники культурного наследия этому решению очень радовались, но недолго. Ведь застройщик и владельцы квартир на "лишних" этажах подали апелляцию.

Они заявили, что их дело вообще не должны были рассматривать в суде. Представитель застройщика утверждал, что дело является гражданским, ведь в спор вовлечены физические лица – владельцы квартир.

Подробнее о решении Хозяйственного суда Застройщик должен снести 4 этажа скандального "дома-монстра" в Киеве

А вот один из владельцев утверждал, что это вообще административное дело, ведь в нем участвует субъект властных полномочий – Киевсовет. Любой судья, рассматривая дело, одним из первых вопросов решает вопрос юрисдикции – имеет ли суд полномочия рассматривать именно это дело.

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Так, споры обычных людей между собой рассматривают общие суды, споры с государственными органами по вопросам публично-правового характера – административные, а споры по осуществлению хозяйственной деятельности – хозяйственные.

Судья Босый пришел к выводу, что спор по делу возник между Киевсоветом как собственником земельного участка и ООО "Патели Лизинг", которое осуществило самовольное строительство на этом земельном участке. То есть связан с осуществлением хозяйственной деятельности обеими сторонами.

Поэтому спор правомерно был передан и рассматривался Хозяйственным судом Киева. Однако судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Александра Агрикова, Антонина Мальченко и Михаил Черногуз решили, что это дело не хозяйственной, а административной юрисдикции.



Судьи, получившие премию "НЕчесть недели"

Разобраться в сложности взаимоотношений и сути дела судьи смогли всего за 37 минут в совещательной комнате. Хотя в первой инстанции дело рассматривали почти 5 лет. Кроме того, они сняли запрет на ввод дома в эксплуатацию.

Так судьи попытались похоронить дело о демонтаже незаконных этажей "дома-монстра" на Подоле. Представители Киевсовета так легко не сдались.

Они решили обжаловать решение о закрытии дела в ВСУ и вернуть дело в апелляционный хозяйственный суд на настоящее рассмотрение по существу. И обратили внимание суда на многочисленные решения Большой палаты, по которым такого рода споры все же относятся к хозяйственной юрисдикции.

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Жалобу Киевсовета рассмотрели судьи Кассационного хозяйственного суда Алексей Случ и Татьяна Дроботова под председательством Юрия Чумака. Они согласились с доводами заявителя и приняли жалобу к рассмотрению.



Судьи, получившие премию "Честь недели"

Кроме того, они остановили исполнение постановления Северного апелляционного хозяйственного суда до окончания рассмотрения спора. Поэтому пока дом не будут вводить в эксплуатацию, хотя и не снесут.

Поэтому премию "НЕчесть недели" получают судьи Северного апелляционного суда Александра Агрикова, Антонина Мальченко и Михаил Черногуз, которые отменили решение о демонтаже незаконно построенных этажей в "доме-монстре" на Подоле. Премию "Честь недели" получают судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Юрий Чумак и Алексей Случ за то, что остановили ввод здания в эксплуатацию.

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Если бы не это решение, застройщик продолжил бы продавать еще больше квартир и заселять жильцов. После чего снос незаконных этажей практически невозможно было бы осуществить.

Мы сознательно не вручаем награду третьей судье, которая рассматривала кассационное дело, Татьяне Дроботовой. Ведь в прошлом Общественный совет добропорядочности принял заключение о несоответствии судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.