Дом-убийца продолжает травить киевлян

О жутких трех общежитиях на Лесном массиве Днепровского района Киева дурная слава ходит уже не первый год.

В 2010-м Институт микробиологии и вирусологии им. Заболотного признал их непридатными, даже смертельно опасными для жизни. В жилищах найдено 39 видов патогенных грибов, которые приводят к туберкулезу, онкозаболеваниям и гепатитам. За 4 года в одном из домов от этих болезней умерло 64 человека.

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Киевская власть уже давно говорит о сносе общежитий, обещали дать новое жилье, но с того времени прошел не один год. Люди до сих пор живут в убийственных стенах: женятся, рожают и борются с жестокими реалиями. Вот очередная жуткая история.

Семья Сойко переехала в общежитие на Лесном проспекте, 12а пять лет назад. В углу у окна не сразу заметили черную плесень. Делали капитальный ремонт, обрабатывали стены спецсредствами, но периодически появлялся грибок. А 6 марта єтого года годовалой дочке Анютке стало плохо.



Анюта Сойко

У доченьки начали заплетаться ножки. Она просто теряла равновесие. В больнице обнаружили нейробластому – злокачественную опухоль в головном мозге огромных размеров. А через несколько дней организм не справился – Анюта впала в кому,

– говорит мама девочки Ольга Сойко.

К счастью, через 9 дней реанимации ребенок пришел в себя: начала водить глазами и реагировать на боль. После первой операции и сидела, и говорила, и смеялась, и ела самостоятельно... Но после второй началось кровоизлияние.

На следующий день – еще одно операционное вмешательство: поставили дренаж через желудок и начали выводить опасную кровь. Этого оказалось недостаточно. Не хватало еще одного дренажа напрямую в голову.

"До операции хотя бы сидела, а сейчас ничего не говорит, лежит и зубами скрежещет. Ждем пока выйдет вся кровь. Должно светлеть, но уже двадцатый день жидкость в трубке темно-бордового цвета. Как-то немного посветлела, но поднялась температура до 39,5, и кровь начала идти згустками. Тонус все ухудшается. То сводило одну ручку и ножку с правой стороны, а теперь и левая сторона начинает плохо функционировать", – говорит мать.

С марта ребенок лечится в Институте нейрохирургии

Теперь малышке сделают компьютерную томографию головы и узнают, рассасывается злосчастный сгусток крови. УЗИ показало, что он таки уменьшается. Сколько времени нужно, чтобы исчез полностью, врачи не знают. Дальше девочку ждут курсы химиотерапии.

У Ольги с Алексеем Анюта – единственный ребенок. И финансы семьи уже на мели из-за дорогостоящего лечени. Операции стоили десятки тысяч гривен. Для поддержания состояния ребенка ежедневно на лечение уходит по несколько тысяч. Во сколько обойдется химия – еще неизвестно.

Родители убеждены, что все будет хорошо, и умоляют неравнодушных присоединиться к спасению детской жизни.

Реквизиты:

Номер телефона матери – 068-936-92-90

ПриватБанк 5168757309212225 – Ольга Сойко