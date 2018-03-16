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Дом-вдохновение: Шэрон Стоун поразила своей роскошной виллой в Лос-Анджелесе – фото

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Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / www.architecturaldigest.com

60-летняя Шэрон Стоун, которая в последнее время становится все более популярной из-за романов с молодыми людьми и неоднозначных заявлений в Голливуде, решила показать свой дом в Лос-Анджелесе, где проживает последние 25 лет.

Соответствующий фотообзор апартаментов звезды показали в издании Architectural Digest.

Актриса приобрела этот дом после съемок в легендарном фильме "Основной инстинкт". Тогда он стал для нее местом для уединения от назойливых фанатов.

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Были сумасшедшие фанаты, которые пытались попасть в мой дом. Полиция была там постоянно, пока им не надоело. Они сказали мне упаковать чемодан, потому что хотели забрать меня в отель. Поэтому мне пришлось найти новый дом, который имел соответствующие ворота,
– призналась Шэрон.


Шэрон Стоун


Шэрон Стоун

Сегодня актриса живет в доме со своими тремя приемными сыновьями. Вся вилла наполнена невероятными дизайнерскими решениями, которые помогал ей совместить дизайнер и друг Дуглас Тюрсдейл.

"Шэрон – художник с большой буквы. Работая, или фотографируя, или украшая, она всегда привносит невероятную энергию. Она была везде – дворцы, яхты, Белый дом. Она является губкой визуальной информации, и она использовала все это, когда мы разрабатывали дизайн", – заметил Тюрсдейл.


Шэрон Стоун и дизайнер Дуглас Тюрсдейл


Шэрон Стоун с сыновьями Роаном, Квинном и Лэйрдом

Кто такая Шерон Стоун?

Знаменитая 60-летняя актриса, модель и продюсер, которую знает каждый представитель Голливуда и модной индустрии. Звезда в свое время получила премию "Эмми" за сериал "Практика" в номинации "Лучшая приглашенная актриса драматического сериала", а также премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль (драма)" за фильм "Казино" За этот же фильм она была номинирована на "Оскар".

Женщина дважды была замужем и из-за невозможности родить собственных детей, в двух браках она усыновила троих мальчиков. Сегодня она встречается с 41-летним итальянцем Анджело Боффо, который младше актрисы почти на 20 лет.

Теги: LifeStyle Новости США Голливуд Кино Шерон Стоун
Источник: 24 Канал
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