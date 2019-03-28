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      Дом Висенс: как внутри выглядит первое здание Гауди, которое закрыли для посещений на 130 лет

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      Дом Висенс
      Дом Висенс / Getty Images

      Странно это осознавать, но Антонио Гауди был забытым художником до середины ХХ века. Нет, он конечно был известным архитектором и при жизни, но только в пределах Каталонии. А вот остальной мир узнал о нем значительно позже. Свою роль в этом сыграло и то, что многие дома художника были до конца ХХ века закрыты для широкой общественности.

      Творческий путь Гауди начался с проектирования уличных фонарей, фонтанов, павильонов, витрин и стендов для магазинов. Последний даже попал на выставку в Париже. Сам Гауди на ней не присутствовал, но она стала причиной знакомства с предпринимателем Эусеби Гуэлем, который позже стал главным заказчиком и другом Гауди. Первым же крупным самостоятельным проектом, после которого Гауди стал популярным, стал Дом Висенс.

      Читайте также: Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые непременно нужно увидеть

       


      ​Дом Висенс в Барселонн

      Заказчиком проекта стал Мануэль Висенс – узнаваемый фабрикант, который занимался продажей плитки. Он хотел хотел получить два в одном – помещение, куда можно было бы сбежать с семьей от летней духоты и суеты, и фактически рекламный стенд его продукции. Гауди так и сделал. В саду расположились фонтан и небольшой водопад, а фасад архитектор полностью покрыл разноцветной плиткой. Работа над проектом кипела с 1883 по 1885 годы.


      ​Дом Висенс

      В 2005 году дом объявили Всемирным наследием ЮНЕСКО. Для публики Дом Висенс открыли только в 2017 году. То есть закрытым для широкой общественности он был 132 года.

      Какое архитектурное наследие оставил великий каталонец Антонио Гауди и чем оно уникальна – читайте в материале 24 канала.


      ​Дом Висенс


      ​Дом Висенс


      ​Дом Висенс


      ​Дом Висенс


      ​Дом Висенс


      ​Дом Висенс


      ​Дом Висенс

      Интерьер дома Висенс в Барселоне


      Дом Висенс

       

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      Теги: Новости культуры Новости недвижимости Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 канал
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