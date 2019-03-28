Дом Висенс: как внутри выглядит первое здание Гауди, которое закрыли для посещений на 130 лет

Странно это осознавать, но Антонио Гауди был забытым художником до середины ХХ века. Нет, он конечно был известным архитектором и при жизни, но только в пределах Каталонии. А вот остальной мир узнал о нем значительно позже. Свою роль в этом сыграло и то, что многие дома художника были до конца ХХ века закрыты для широкой общественности.

Творческий путь Гауди начался с проектирования уличных фонарей, фонтанов, павильонов, витрин и стендов для магазинов. Последний даже попал на выставку в Париже. Сам Гауди на ней не присутствовал, но она стала причиной знакомства с предпринимателем Эусеби Гуэлем, который позже стал главным заказчиком и другом Гауди. Первым же крупным самостоятельным проектом, после которого Гауди стал популярным, стал Дом Висенс.

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​Дом Висенс в Барселонн

Заказчиком проекта стал Мануэль Висенс – узнаваемый фабрикант, который занимался продажей плитки. Он хотел хотел получить два в одном – помещение, куда можно было бы сбежать с семьей от летней духоты и суеты, и фактически рекламный стенд его продукции. Гауди так и сделал. В саду расположились фонтан и небольшой водопад, а фасад архитектор полностью покрыл разноцветной плиткой. Работа над проектом кипела с 1883 по 1885 годы.



​Дом Висенс

В 2005 году дом объявили Всемирным наследием ЮНЕСКО. Для публики Дом Висенс открыли только в 2017 году. То есть закрытым для широкой общественности он был 132 года.

Какое архитектурное наследие оставил великий каталонец Антонио Гауди и чем оно уникальна – читайте в материале 24 канала.



​Дом Висенс



​Дом Висенс



​Дом Висенс



​Дом Висенс



​Дом Висенс



​Дом Висенс



​Дом Висенс

Интерьер дома Висенс в Барселоне



Дом Висенс