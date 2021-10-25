Такое заявление Игорь Терехов сделал в интервью СМИ.
Предыдущее заявление "Отменят – примем новое": Терехов пообещал бороться за проспект Жукова в Харькове
"Людям удобно говорить на русском"
Кандидат в мэры Харькова утверждает, что харьковчанам комфортнее говорить именно на русском. Однако, по его словам, это не означает, что с украинским в городе какие-то проблемы.
Это позиция нашей региональной политической силы, потому что на самом деле сегодня больше, чем 80% населения города Харькова говорит на русском языке. Запрос общества в городе Харькове на русский язык существует,
– сказал Терехов.
Соратник Кернеса заявил также, что в Харькове люди дома говорят на русском. Дети вроде разговаривают на украинском только в школах. "Людям удобно общаться на русском языке. Интересы харьковчан для меня выше всех остальных интересов. Извините, но я буду отстаивать это", – заявил он.
Терехов добавил, что закон о языке он нарушать не будет. Поэтому сессии Харьковского городского совета будет вести на украинском.
Отмена статуса регионального русского в Харькове: коротко
- Харьковский окружной админсуд 18 мая 2021 года отменил русский язык как региональный.
- Гарантировал такие языковые основы закон "Кивалова-Колесниченко" времен Януковича. В 2018 году его признали неконституционным.
- Поэтому в тех регионах, которые успели взять за официальный какой-то язык, кроме государственного, в судах начали отменять.
- Харьков был последним из крупных городов, где такое решение приняли. Это сделали несмотря на большое сопротивление местных чиновников.
- Судебные заседания по этому поводу продолжались в течение 4 лет. Истцом в основном был львовский активист Святослав Литинский.