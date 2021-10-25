Дома так разговариваем, – Терехов хочет вернуть русскому языку региональный статус в Харькове

Кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов хочет, чтобы русскому языку вернули статус официального в Харькове. Якобы большинство горожан пользуются им в быту.

Такое заявление Игорь Терехов сделал в интервью СМИ.

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"Людям удобно говорить на русском"

Кандидат в мэры Харькова утверждает, что харьковчанам комфортнее говорить именно на русском. Однако, по его словам, это не означает, что с украинским в городе какие-то проблемы.

Это позиция нашей региональной политической силы, потому что на самом деле сегодня больше, чем 80% населения города Харькова говорит на русском языке. Запрос общества в городе Харькове на русский язык существует,

– сказал Терехов.

Соратник Кернеса заявил также, что в Харькове люди дома говорят на русском. Дети вроде разговаривают на украинском только в школах. "Людям удобно общаться на русском языке. Интересы харьковчан для меня выше всех остальных интересов. Извините, но я буду отстаивать это", – заявил он.

Напомним, что почти сразу после решения суда отменить статус регионального русского, Игорь Терехов заявил, что будет добиваться его возвращения. Он утверждал, что юристы готовят "почвенное апелляционное заявление".

Терехов добавил, что закон о языке он нарушать не будет. Поэтому сессии Харьковского городского совета будет вести на украинском.

Отмена статуса регионального русского в Харькове: коротко