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      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      "Дома было бы лучше, но и здесь мы – дома": поздравление с Рождеством от бойцов на передовой

      13 Читати новину українською

      На Донбассе обстрелы далее фиксируют ежедневно, несмотря на объявленное в очередной раз перемирие. Авдеевская промзона не слышала тишины даже сутки: боевики не знают ни праздников, ни выходных. И на Рождество они начали стрелять средь бела дня. Свидетелями обстрела стали и журналисты 24 канала.

      Несмотря на праздник, пророссийские боевики – защитники православия, как они сами о себе говорят – открывают огонь днем. И это – Обычные будни окраин Авдеевки.

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      Под звуки взрывов военнослужащий ВСУ "Штурман" комментирует: "Слышите? Вот так поздравляют нас с Рождеством". Враги открывают огонь сразу с нескольких сторон, под прикрытием пулеметов "работает" вражеский снайпер. Недавно в Минске договорились о "Новогоднем перемирии", но договоренность осталась на бумаге.

      Какое перемирие? Смены такой не было, чтобы не стреляли. Перемирие – оно разве для тех, кто дома сидит,
      – пояснил военнослужащий ВСУ "Каспер"

      Пророссийские боевики практически вплотную расположились к Авдеевской промышленной зоне. Расстояния между позициями украинских защитников и врага – минимальные. Журналисты 24 канала дислоцировались на одну из самых опасных позиций, где простреливается все – поэтому надо очень быстро двигаться. Здесь до позиций врага-менее 50 метров. Очевидно, боевики замечают движение на позициях, поэтому снова открывают огонь. Чтобы прикрыть движение съемочной группы, украинские солдаты открыли огонь в ответ.

      ЗСУ

      Смены такой не было, чтобы не стреляли, – " Штурман"

      Вот так празднуют Рождество на передовой Авдеевской "промки". "Штурман", который воюет с самого начала войны, предпочел бы на праздники быть в другом месте, но защищать Украину нужно здесь и сейчас.

      Дома было бы лучше. Но и здесь мы – дома. Никто не ноет. Все готовы защищать Родину до конца,
      – отметил военнослужащий ВСУ "Штурман".

      Связаться с семьей здесь особой возможности нет, ведь мобильные не ловят сеть. С помощью СМИ – едва ли не единственная возможность передать привет семьям в этот праздничный день. "Мама, Алена, Ангелина, все – поздравляю с прошедшими праздниками и будущими", – передал поздравления "Каспер".

      Читайте также: "Будем стоять столько, сколько надо": бойцы ВСУ дали жесткий отпор врагу в Авдеевке

      Здесь никто не пойдет праздновать, ведь на войне нет праздников и выходных. Бойцы в очередной раз выполнят свой долг, чтобы на мирной территории украинцы могли спокойно встретить Рождество.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Рождество Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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