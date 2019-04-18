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      Дома из мусора: как выглядит жилой комплекс, полностью построенный из вторсырья

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      Жилые дома из вторсырья построили в Копенгагене
      Жилые дома из вторсырья построили в Копенгагене / Dezeen.com

      В Копенгагене построили 20 жилых домов из вторичного сырья – переработанных строительных материалов.

      Таунхаузы построили по проекту датского архитектурного бюро Lendager Group, пишет Dezeen.

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      В строительстве жилого комплекса под названием Upcycle Studios использовали бетон, который остался после строительства метро, оконные рамы и стеклопакеты, которые остались после реновации других домов.

      20 новых таунхаусов расположились в прилегающем к центру Копенгагена районе Ørestad.

      Копенгаген будинки вторсировина
      Дома из вторсырья построили в Копенгагене

      Upcycle Studios является примером того, как отходы можно использовать как ресурс.

      Мы можем строить жилые здания без необходимости идти на компромисс в отношении качества, эстетики или цены,
      – говорят в архитектурном бюро Lendager Group.

      В Копенгагене построили жилой комплекс из вторсырья: смотрите фото интерьера

       

      На первом этаже городских коттеджей расположили гостевые комнаты и рабочие зоны, спальни – на третьем. Архитекторы также спроектировали гаражи и предусмотрели место для солнечных батарей на крышах домов.

      Ранее Lendager Group уже представило проект экопоселения площадью 35 тысяч квадратных метров в столице Дании. Для его строительства будут использовать только повторно переработанные материалы.

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      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Архитектура Дания
      Источник: 24 канал
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