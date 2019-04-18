Дома из мусора: как выглядит жилой комплекс, полностью построенный из вторсырья

В Копенгагене построили 20 жилых домов из вторичного сырья – переработанных строительных материалов.

Таунхаузы построили по проекту датского архитектурного бюро Lendager Group, пишет Dezeen.

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В строительстве жилого комплекса под названием Upcycle Studios использовали бетон, который остался после строительства метро, оконные рамы и стеклопакеты, которые остались после реновации других домов.

20 новых таунхаусов расположились в прилегающем к центру Копенгагена районе Ørestad.



Дома из вторсырья построили в Копенгагене

Upcycle Studios является примером того, как отходы можно использовать как ресурс.

Мы можем строить жилые здания без необходимости идти на компромисс в отношении качества, эстетики или цены,

– говорят в архитектурном бюро Lendager Group.

В Копенгагене построили жилой комплекс из вторсырья: смотрите фото интерьера

На первом этаже городских коттеджей расположили гостевые комнаты и рабочие зоны, спальни – на третьем. Архитекторы также спроектировали гаражи и предусмотрели место для солнечных батарей на крышах домов.

Ранее Lendager Group уже представило проект экопоселения площадью 35 тысяч квадратных метров в столице Дании. Для его строительства будут использовать только повторно переработанные материалы.