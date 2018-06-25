Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы

Почти каждый четвертый украинец не планирует в этом году отдыхать, поскольку не будет иметь возможности, а еще более 40% будут отдыхать дома. В то же время количество украинцев, которые планируют отдохнуть за пределами страны, выросло по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного в мае этого года Киевским международным институтом социологии.

Отметим, что процент тех, кто планирует оставаться дома, вырос с 37,5% в 2016 году до 41,3% в этом. Более 8% планирует поехать в Карпаты или же в другую туристическую локацию в пределах Украины.

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Еще 6,5% будут отдыхать на даче или в загородном доме, а 4,3% – поедут к родственникам в деревню. 4,1% украинцев планирует отдыхать за границей – в прошлом году этот показатель достигал 2,9%. А еще каждый сотый опрошенный признался, что планирует поехать в оккупированный Крым.

Каждый сотый опрошенный планирует отдыхать в Крыму

Что интересно, женщины чаще отвечали, что будут отдыхать дома (44,5% по сравнению с 37% мужчин), зато мужчины чаще женщин отвечали, что не будут иметь возможности отдыхать (25,1 и 20,1 процента соответственно).

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Кроме этого, женщины чаще выбирали вариант "буду отдыхать на даче/в загородном доме", зато больший процент "сильного пола" планирует ехать за границу или в оккупированный Крым.

Как планируют отдыхать мужчины и женщины

Ожидаемо процент тех, кто будет отдыхать дома или не отдыхать вообще, ибо не имеет возможности, больше среди пожилых людей. Зато среди молодежи 13,4% планируют поехать в Карпаты или в другое место в Украине, а еще 8,4% – отдохнуть за границей.



Где будут отдыхать украинцы: возрастной срез