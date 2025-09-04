Детали сообщают оппозиционные СМИ, передает 24 Канал. Государство фактически узаконило домашнее насилие.
Что советуют женам оккупантов?
Жен российских военнослужащих предупреждают – мужчины переживают большой стресс, поэтому стоит попробовать поставить себя на их место. Кроме того, жертвам насилия советуют "не выносить все на публику", ведь соответствующие посты в соцсетях могут разрушить карьеру в армии.
Вместо защиты жертв государство фактически узаконило домашний террор, обучая жен оккупантов, как правильно страдать,
– пишут оппозиционеры.
Также в листовках есть практические советы – маскировать побои косметикой и избегать ярких цветов во внешности, что могло бы "спровоцировать мужчину на новые вспышки агрессии".
Россиянкам предлагают проанализировать свое поведение и попросить прощения.
Открытка-памятка для жен оккупантов / Фото из росСМИ
"Подвиги" так называемых "героев СВО": последние новости
- В селе Покрово-Марфино Тамбовской области участник войны с Украиной убил 40-летнюю женщину на глазах у ее 9-летней дочери. Злоумышленник как раз приехал в отпуск из так называемой "СВО". Соседи и родственники погибшей опасаются, что он может избежать ответственности, поскольку является военнослужащим.
- В Волгоградской области ветеран захватнической войны против Украины убил федерального судью Василия Ветлугина из-за ревности к своей жене. Преступник якобы подстерег чиновника возле здания суда, а затем расстрелял из "Сайги", отрезал половой орган, вложил его жертве в рот и вонзил нож в глаз.
- В Ростове-на-Дону 60-летний военный зарезал своего 32-летнего "сослуживца" во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения.