Детали сообщают оппозиционные СМИ, передает 24 Канал. Государство фактически узаконило домашнее насилие.

Что советуют женам оккупантов?

Жен российских военнослужащих предупреждают – мужчины переживают большой стресс, поэтому стоит попробовать поставить себя на их место. Кроме того, жертвам насилия советуют "не выносить все на публику", ведь соответствующие посты в соцсетях могут разрушить карьеру в армии.

Вместо защиты жертв государство фактически узаконило домашний террор, обучая жен оккупантов, как правильно страдать,

– пишут оппозиционеры.

Также в листовках есть практические советы – маскировать побои косметикой и избегать ярких цветов во внешности, что могло бы "спровоцировать мужчину на новые вспышки агрессии".

Россиянкам предлагают проанализировать свое поведение и попросить прощения.

Открытка-памятка для жен оккупантов / Фото из росСМИ

