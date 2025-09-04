"Замазывай синяки и терпи": для жен российских военных создали "памятку"
- В России наблюдается рост числа совершенных военными преступлений, поэтому их женам раздают листовки-памятки.
- Государство фактически узаконило домашнее насилие, советуя женщинам скрывать побои и не провоцировать мужей.
В России наблюдают всплеск количества преступлений так называемых "героев СВО". На фоне этого женщинам начали раздавать инструкции на тему "Что делать, если муж меня бьет".
Детали сообщают оппозиционные СМИ, передает 24 Канал. Государство фактически узаконило домашнее насилие.
Что советуют женам оккупантов?
Жен российских военнослужащих предупреждают – мужчины переживают большой стресс, поэтому стоит попробовать поставить себя на их место. Кроме того, жертвам насилия советуют "не выносить все на публику", ведь соответствующие посты в соцсетях могут разрушить карьеру в армии.
Вместо защиты жертв государство фактически узаконило домашний террор, обучая жен оккупантов, как правильно страдать,
– пишут оппозиционеры.
Также в листовках есть практические советы – маскировать побои косметикой и избегать ярких цветов во внешности, что могло бы "спровоцировать мужчину на новые вспышки агрессии".
Россиянкам предлагают проанализировать свое поведение и попросить прощения.
"Подвиги" так называемых "героев СВО": последние новости
- В селе Покрово-Марфино Тамбовской области участник войны с Украиной убил 40-летнюю женщину на глазах у ее 9-летней дочери. Злоумышленник как раз приехал в отпуск из так называемой "СВО". Соседи и родственники погибшей опасаются, что он может избежать ответственности, поскольку является военнослужащим.
- В Волгоградской области ветеран захватнической войны против Украины убил федерального судью Василия Ветлугина из-за ревности к своей жене. Преступник якобы подстерег чиновника возле здания суда, а затем расстрелял из "Сайги", отрезал половой орган, вложил его жертве в рот и вонзил нож в глаз.
- В Ростове-на-Дону 60-летний военный зарезал своего 32-летнего "сослуживца" во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения.