В России наблюдают всплеск количества преступлений так называемых "героев СВО". На фоне этого женщинам начали раздавать инструкции на тему "Что делать, если муж меня бьет".

Детали сообщают оппозиционные СМИ, передает 24 Канал. Государство фактически узаконило домашнее насилие.

Что советуют женам оккупантов?

Жен российских военнослужащих предупреждают – мужчины переживают большой стресс, поэтому стоит попробовать поставить себя на их место. Кроме того, жертвам насилия советуют "не выносить все на публику", ведь соответствующие посты в соцсетях могут разрушить карьеру в армии.

Вместо защиты жертв государство фактически узаконило домашний террор, обучая жен оккупантов, как правильно страдать,

– пишут оппозиционеры.

Также в листовках есть практические советы – маскировать побои косметикой и избегать ярких цветов во внешности, что могло бы "спровоцировать мужчину на новые вспышки агрессии".

Россиянкам предлагают проанализировать свое поведение и попросить прощения.

Открытка-памятка для жен оккупантов / Фото из росСМИ

