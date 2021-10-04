Домашняя ловушка: на Харьковщине ребенок не мог выйти из квартиры

В поселке Высокий на Харьковщине ребенок застрял в квартире. Он не мог самостоятельно открыть дверь. На место вызвали спасателей.

Спасателям удалось попасть в квартиру через окно. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ребенок не смог выйти самостоятельно

К работникам ГСЧС поступило сообщение утром 3 октября. Отмечалось, что ребенок не может выйти из квартиры, потому что ему не удается открыть дверь.

На место сразу прибыли спасатели. Они попали в жилье по лестнице через окно. Тогда специалисты открыли дверь.



Ребенок не смог самостоятельно открыть дверь в квартире / Фото ГСЧС

Почему ребенок не смог выйти самостоятельно – не сообщается. Вероятно, двери заклинило или их закрыли взрослые.