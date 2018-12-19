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      Что должно входить в домашнюю аптечку: список от семейного врача

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      Домашняя аптечка: список лекарств от семейного врача - что должно входить в аптечку
      Что должно быть в домашней аптечке / news.dtkt.ua

      Никто из нас не застрахован от состояний, когда мы испытываем физический дискомфорт. Поэтому в домашней аптечке должен быть необходимый набор медикаментов.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал семейный врач Виталий Вавшко.

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      Список лекарств, которые должны быть в домашней аптечке

      Он сгруппировал лекарства в зависимости от причины или состояния, и вот что получилось:

      Жаропонижающие, если лихорадка, озноб (температура 38,5 и выше и/или головная боль): парацетамол 10-15 мг/кг, ибупрофен 5-10 мг/кг, наличие термометра.

      Насморк. Солевые изотонические или гипертонические растворы – Аква Марис, Хьюмер, Маример, Но-соль, Дефлю.
      Сосудосуживающие (до 4 лет желательно избегать) – оксиметазолин, Ксилометазолин. Принимать не более 3 р/день до 5 дней. Вызывают привыкание, и становятся неэффективными и даже вредными!

      via GIPHY

      Боли в горле (першение, дискомфорт при глотании) – бензидамина гидрохлорид (до 4 лет, лишь на внутреннюю поверхность щеки!) – Т-септ, Тантум Верде, Фортеза, Зипелор, как в растворе, так и в спрее. Деквалиния хлорид – Деквадол, Лизак, Декатилен, Эфизол.

      Кашель, как правило, является осложнением после простуды, однако он бывает "сухим" и "влажным", поэтому препараты от кашля должен назначить врач после осмотра.

      Аллергия (антигистаминные) – Лоратадин, Цетиризин, Дезлоратадин.

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      Для глаз (если конюктивит) – Тобрамицин.

      Ушные капли – Феназон, Дроплекс.

      Тошнота – Домперидон, Метоклопрамид гидрохлорид.

      Для уменьшения изжоги – Маалокс, Фосфалюгель.

      Таблетки аптечка лікування
      В каждой домашней аптечке должны быть жаропонижающие

      Диарея (острое пищевое отравление). Лоперамид. Обезвоживание при диарее, рвота (регидратация). Пероральный раствор электролитов – Ионика, Регидрон. Сорбенты (при отравлениях, интоксикациях) – Атоксил, Смекта, Энтеросгель, Сорбент, белый уголь.

      Обезболивающие – нимесулид (нимесил, нимид), ибупрофен, парацетамол, диклофенак натрия, мелоксикам. Комбинированные по показаниям (цитрамон, спазмалгон, темпалгин), баралгин (при коликах, почечных).

      Женщины должны знать, какие таблетки снимают менструальные боли – это может быть но-шпа, тамипул (ибупрофен+парацетамол+кофеин)

      Обработка ран. Повидон-йод (бетадин), хлоргекседин, перекись водорода, мазь "Спасатель". Открытую рану спиртом не обрабатывать!

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      Теги: Здоровье Медицина Лечение Советы Лекарства
      Источник: Здоровье 24
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