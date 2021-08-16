Местный блогер Олег Ермолинский рассказал, что в записках якобы были инструкции, как ухаживать за домашними животными.

Важно Карабин, жена на море и видео из соцсетей: главное о смерти Константина Павлова

Предполагают, что инструкции мог написать сам Павлов, однако это неизвестно. Также правоохранители якобы искали предсмертную записку, но не нашли.


Вероятные записки / Фото из телеграма Олега Ермолинского

Перед смертью Павлов обсуждал с женой покупку собаки

Однопартиец Павлова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал, что в вечер перед смертью тот обсуждал с женой покупку новой собаки. Они говорили по телефону и шутили. Депутат отмечает, что так не ведет себя человек, который хочет покончить с собой.

Гибель Павлова: что известно

  • Мужчину нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольном Днепропетровской области. Возле погибшего лежало ружье, а на теле были огнестрельные ранения.
  • Тревогу забила жена, которая в то время отдыхала на море.
  • У правоохранителей сейчас 3 версии того, как погиб чиновник. Это могло быть доведение до самоубийства, убийство или неосторожное обращение с оружием.
  • В доме погибшего были камеры наблюдения. Впоследствии видео с них выложили в сеть.
  • Церемония прощания пройдет 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на Почтовом проспекте.