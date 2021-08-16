Местный блогер Олег Ермолинский рассказал, что в записках якобы были инструкции, как ухаживать за домашними животными.

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Предполагают, что инструкции мог написать сам Павлов, однако это неизвестно. Также правоохранители якобы искали предсмертную записку, но не нашли.



Вероятные записки / Фото из телеграма Олега Ермолинского

Обратите внимание! В полиции Кривого Рога 24 каналу опровергли информацию о найденных записках.

Перед смертью Павлов обсуждал с женой покупку собаки

Однопартиец Павлова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал, что в вечер перед смертью тот обсуждал с женой покупку новой собаки. Они говорили по телефону и шутили. Депутат отмечает, что так не ведет себя человек, который хочет покончить с собой.

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