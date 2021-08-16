В доме застреленного мэра Кривого Рога нашли записки: полиция отрицает
Источник:телеграм-канал Олега Ермолинского
В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова якобы нашли 2 записки. Однако в них о самоубийстве не говорилось. СМИ отмечают, что их мог написать сам городской голова.
Местный блогер Олег Ермолинский рассказал, что в записках якобы были инструкции, как ухаживать за домашними животными.
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Предполагают, что инструкции мог написать сам Павлов, однако это неизвестно. Также правоохранители якобы искали предсмертную записку, но не нашли.
Вероятные записки / Фото из телеграма Олега Ермолинского
Перед смертью Павлов обсуждал с женой покупку собаки
Однопартиец Павлова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал, что в вечер перед смертью тот обсуждал с женой покупку новой собаки. Они говорили по телефону и шутили. Депутат отмечает, что так не ведет себя человек, который хочет покончить с собой.
Гибель Павлова: что известно
- Мужчину нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольном Днепропетровской области. Возле погибшего лежало ружье, а на теле были огнестрельные ранения.
- Тревогу забила жена, которая в то время отдыхала на море.
- У правоохранителей сейчас 3 версии того, как погиб чиновник. Это могло быть доведение до самоубийства, убийство или неосторожное обращение с оружием.
- В доме погибшего были камеры наблюдения. Впоследствии видео с них выложили в сеть.
- Церемония прощания пройдет 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на Почтовом проспекте.